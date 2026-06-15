Apresaron a dos ladrones que se dedicaban al robo de vehículos

Dos ladrones, que se especializaban en robar vehículos, fueron detenidos por los pesquisas policiales en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los implicados tienen 26 y 24 años.

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Según agregaron los informantes, los delincuentes resultaron apresados como saldo de tres allanamientos realizados por los servidores públicos de la comisaría primera del distrito en el que sucedió uno de los ilícitos.

Trascendió que los integrantes de esa seccional incautaron armas de fuego, municiones, un handy, equipos de informática, documentación de automóviles y aparatos de telefonía celular.

Lo que señala el expediente





Consta en el expediente que las diligencias comenzaron el 11 de mayo, luego de la sustracción de una camioneta Toyota Hilux, con el dominio finalizado en WL y propiedad de un hombre, de 55 años, que se hallaba estacionada en el cruce de Paraná y Fray Justo Sarmiento. En el sumario, las autoridades certificaron que los hampones se movilizaban a bordo de un Ford Fiesta Max, con la patente terminada en 321.

Intervinieron en la causa penal la Unidad Funcional Este de la zona y el Juzgado de Garantías N° 3 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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