Cayó un sospechoso por el femicidio de Cinthia Lazarte, la mujer hallada en un auto incendiado

Los investigadores policiales detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años y madre de cuatro niños, quien había aparecido desnuda y con un cable anudado en el cuello, en un auto incendiado. El tremendo suceso se descubrió el sábado en la capital de la Provincia de Tucumán.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 39 años, fue apresado por los servidores públicos de la División Homicidios de la policía local, quienes lo interceptaron en el cruce de Lola Mora y Francia.

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Según agregaron los informantes, al sujeto lo rastrearon en base a las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del vecindario.

Trascendió que los pesquisas también realizaron un allanamiento en la finca habitada por el hombre, situada en Lola Mora al 100.

Macabro hallazgo





Consta en el expediente que este hecho se descubrió a las 3 del 13 de junio cuando los funcionarios hallaron el cadáver de Lazarte, que yacía desnudo, con un cable amarrado al cuello, en el sector posterior de un Fiat Palio bordó, con el dominio finalizado en 273 y el cual se prendía fuego en la calle Francia al 1100, en jurisdicción de la comisaría undécima.

Intervinieron en la causa penal el fiscal Pedro León Gallo y la jueza María Valeria Mibelli.

Por F.V.

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