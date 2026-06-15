Mataron de un disparo a un ladrón de vehículos: la Policía busca a los asesinos

Un ladrón de 17 años, que tenía antecedentes por robar vehículos, fue asesinado a balazos en un confuso suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales buscan a los autores del crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho, que aconteció días pasados, se descubrió cuando a la víctima, tras ser auxiliada por los familiares, se la condujo de urgencia al Hospital Materno Infantil Doctor Oscar Alende, donde finalmente perdió la vida, a pesar de haber sido operada por los médicos del centro asistencial.

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Según agregaron los informantes, en un comienzo, los parientes del adolescente señalaron que había sido atacado a disparos por un malviviente, en el cruce de San Marco y Miliatello.

Trascendió que los investigadores descartaron esta versión y averiguaron que el joven había sido baleado en las cercanías de la esquina de avenida Olimpo y Rosende.

A escasos metros de esa intersección, los uniformados consiguieron incautar una camioneta Chevrolet Captiva, con el dominio finalizado en 182, con impactos de bala en la puerta del acompañante y del lado del conductor, y que además tenías manchas hemáticas.

En base a los diversos datos aportados por testigos, se logró establecer que el muchacho se hallaba acompañado por otros individuos, quienes fugaron y abandonaron herida a la víctima.

Los antecedentes delictivos





Los funcionarios certificaron que esa camioneta contaba con pedido de secuestro por haber sido sustraída en la zona sur del Gran Buenos Aires y que el menor que pereció era buscado desde el 25 de febrero de 2025 por el Juzgado de Garantías del Joven N° 3 de la zona en un expediente por "Robo agravado de automotor por el uso de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda", en un sumario que tramitó la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 6 de la jurisdicción, ya que estaba sindicado como miembro de una organización de ladrones de rodados.

Se realizan diferentes procedimientos





Gracias a estas pruebas, los servidores públicos de la comisaría séptima del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de esclarecer lo acontecido.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del estómago.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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