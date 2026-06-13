Hallan a una mujer calcinada en un auto e investigan un posible femicidio

La provincia de Tucumán se encuentra conmocionada por el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en la capital provincial. Mientras avanzan las pericias para determinar qué ocurrió, la principal hipótesis apunta a un posible femicidio.

El hecho salió a la luz cerca de la 1:30 de este sábado 13 de junio, cuando las autoridades localizaron el vehículo incendiado sobre la calle Francia al 1100, en el este de San Miguel de Tucumán, con la víctima, identificada como Cinthia Verónica Lazarte, en su interior.

La víctima era conocida en el barrio como "Piba", tenía cuatro hijos de entre 5 y 19 años y, de acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal que dio a conocer la Agencia Noticias Argentinas, estaba en situación de calle. Los investigadores señalaron que tenía un cable alrededor del cuello.

La alerta llegó a través de vecinos de la zona, quienes advirtieron sobre el incendio del vehículo y dieron aviso a las autoridades. Una vez en el lugar, los efectivos apagaron el fuego y encontraron el cuerpo.

A partir de ese momento se desplegó un importante operativo con la participación de peritos y funcionarios judiciales. Durante las primeras tareas en la escena, surgieron indicios que apuntan a que la víctima habría sido atacada antes de subir al automóvil, según informó el medio local El Tucumano.

También se analizaron las cámaras de seguridad de los alrededores para reconstruir los movimientos previos al hecho y determinar de qué manera llegó la mujer hasta el auto.

Los especialistas intentan determinar cómo se produjo la muerte y establecer si el vehículo fue incendiado antes o después del fallecimiento. Por ahora no hay detenidos ni sospechosos identificados.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por Pedro Gallo y la investigadora Sylvina Ojeda, quienes buscan reconstruir los hechos y esclarecer qué ocurrió.



