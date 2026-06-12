Encontraron un cadáver en un arroyo: se trataría de un jubilado asesinado con un arma blanca

Vecinos del barrio Las Flores, en la ciudad de Paraná, alertaron a las autoridades el jueves al mediodía sobre la presencia de un cuerpo sumergido en el arroyo Antoñico. Al llegar al lugar, el personal médico y los policías confirmaron el fallecimiento de un hombre mayor de edad.

Los primeros peritajes revelaron la existencia de heridas compatibles con un arma blanca. Por lo que se descartó que haya sido un accidente y se avanzó en una hipótesis de homicidio.

El cadáver fue hallado exactamente en la zona donde el arroyo cruza por debajo del puente Eva Perón. Tras constatar que la víctima se encontraba semisumergida y vestida, los policías perimetraron el sector para preservar cualquier tipo de rastro. La causa quedó en manos de la fiscal Paola Farinó.

La víctima fue hallado en el arroyo Antoñico.

Ante el hallazgo, las autoridades judiciales dispusieron el traslado inmediato de los restos hacia la morgue judicial de la localidad de Oro Verde donde se realizará la autopsia.

El jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón, precisó que el cuerpo presentaba diversas heridas, pero que se aguardarán los resultados científicos pertinentes para dictaminar con precisión qué clase de lesiones posee y con qué elementos cortantes fueron ejecutadas.

El avance de los trabajos en la escena del crimen requirió la intervención coordinada de la Policía Científica y la Jefatura Departamental Paraná. Los investigadores buscan testigos y analizan las cámaras de seguridad de la zona. Se busca reconstruir el recorrido de la víctima y determinar el móvil del ataque.

La policía de Entre Ríos logró detener a un sospechoso que se encuentra a disposición de la Justicia.

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