Hallaron el cadáver de un joven entre la basura del CEAMSE

Un operador del CEAMSE encontró el cadáver de un joven entre las bolsas de residuos mientras manejaba una máquina en la planta de tratamiento ubicada en Ensenada.

La víctima fue identificada como Óscar Eduardo Conobbio, de 27 años, domiciliado en La Plata. Se estima que el cuerpo llegó al predio dentro de uno de los camiones recolectores provenientes del centro platense.

"Encontramos el cuerpo entre la basura. Creemos que era una persona en situación de calle que solía estar por la zona de Plaza Olazábal", relató un allegado a la investigación.

Además, agregó: "No sabemos si estaba durmiendo en un contenedor o si alguien lo tiró arriba del camión. Es raro que no lo hayan visto al cargarlo".

Se espera la autopsia

La médica de morgue constató traumatismos en el rostro, hematomas y raspaduras. Las causas exactas de la muerte quedarán determinadas tras la autopsia. Se estimó que el fallecimiento ocurrió entre 8 y 12 horas antes del hallazgo.

En un primer momento la víctima fue registrada como NN. Fue recién al revisar los bolsillos del pantalón que los investigadores encontraron una copia del DNI que permitió identificarlo.

La Sub DDI Ensenada intervino en el lugar, que fue preservado para el trabajo de la Policía Científica. La Justicia investiga si Conobbio cayó accidentalmente dentro de un contenedor mientras dormía o si fue subido al camión sin ser advertido por los operarios durante la recolección.

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