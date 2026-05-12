Hallaron un feto de seis meses de gestación dentro de un contenedor de basura en Entre Ríos

Un macabro hallazgo generó gran conmoción en las últimas horas en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Una mujer, de 70 años, encontró un feto de seis meses de gestación en el interior de un contenedor de residuos. Ante esto, se inició una investigación judicial para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

El impactante descubrimiento se produjo este lunes cerca del mediodía en el barrio Cantera 25, en la intersección de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo, cuando una vecina de la zona se acercó al contenedor para arrojar basura y encontró el cuerpo.

Según indicaron fuentes del caso, la mujer alertó de inmediato a las autoridades y minutos después arribaron al lugar efectivos policiales y personal médico para constatar la situación y preservar la escena.

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, el feto tendría aproximadamente seis meses de gestación. Luego de las pericias iniciales de Policía Científica, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Justo José de Urquiza para avanzar con los estudios forenses ordenados por la Justicia.

El caso quedó bajo investigación de la fiscalía interviniente, que busca determinar en qué circunstancias el feto fue abandonado en el contenedor y quién sería la persona responsable.

En tanto, el subjefe departamental de la Policía, Javier Leiva, confirmó que el médico forense tomará intervención para profundizar los análisis correspondientes.

Las autoridades revisaron si existían registros recientes en hospitales o centros de salud de la ciudad relacionados con un parto o una situación compatible con el caso. Sin embargo, hasta el momento no se detectaron ingresos que permitan vincular a alguna mujer con el hecho.

Ante esta situación, la investigación avanzó hacia el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Los investigadores comenzaron a relevar imágenes de dispositivos privados instalados en viviendas y comercios cercanos para intentar identificar quién dejó el cuerpo en el contenedor.

La principal hipótesis es que el feto habría sido descartado durante la noche o pocas horas antes del hallazgo. Debido a que todavía no se pudo establecer el horario exacto, la revisión de las grabaciones demandará un trabajo detallado por parte de los peritos y efectivos policiales.