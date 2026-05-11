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Lunes, 11 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
DOCE DETENIDOS

Desarticularon banda que contrabandeaba ropa, juguetes y celulares desde Chile

Los operativos se realizaron en la Ruta Nacional 7, la Terminal de Ómnibus y en allanamientos en Capital, Luján de Cuyo y Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Hay tres prófugos.

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una banda dedicada al contrabando de ropa, juguetes y teléfonos celulares desde Chile hacia Mendoza

Los operativos, realizados entre el viernes y el sábado, dejaron un saldo de 12 personas detenidas y mercadería secuestrada valuada en 400 millones de pesos. Fuentes de la investigación advirtieron que la cifra total de lo introducido ilegalmente es "incalculable".

La organización estaba integrada por ciudadanos argentinos y bolivianos y operaba principalmente en los departamentos mendocinos de Guaymallén, Capital y la localidad de Uspallata

Desde allí coordinaban los viajes para evadir controles aduaneros y migratorios e ingresar los cargamentos al país.

Los elementos incautados por las autoridades.
Los elementos incautados por las autoridades.

Los operativos

La caída de la banda se produjo en tres etapas. Primero, en la Ruta Nacional N°7, donde fueron capturadas ocho personas junto a más de 400 millones de pesos en mercadería ilegal. 

Luego, otros tres integrantes fueron detenidos en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Finalmente, los dos restantes cayeron durante allanamientos simultáneos en Capital, Luján de Cuyo y Guaymallén.

Además de la mercadería, los agentes hallaron millones de pesos en efectivo durante los procedimientos. Uno de los detenidos recuperó la libertad en las últimas horas, según confirmaron fuentes judiciales.

La investigación

La causa está a cargo de la fiscal María André, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mendoza, junto al auxiliar fiscal Lucas Parisi Garnica. Desde la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) Mendoza se logró documentar el modus operandi: la banda evadía sistemáticamente los controles para introducir grandes cargamentos al país.

Este miércoles, los juzgados mendocinos definirán si los detenidos continuarán recluidos en el Servicio Penitenciario Federal. Mientras tanto, la investigación sigue activa para dar con los tres prófugos que aún no fueron capturados.

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