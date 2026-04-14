Video: el dramático enfrentamiento a disparos entre efectivos de Prefectura y contrabandistas en el río Paraná

La zona fronteriza de Puerto Iguazú fue el epicentro de una intensa balacera entre efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) y un grupo de contrabandistas, en el momento en que los agentes interceptaron un cargamento de contrabando por un valor de 245 millones de pesos.

Fuentes de Prefectura informaron que el tiroteo tuvo lugar a la altura del kilómetro 1924 del río Paraná, en la zona llamada como Paraje Cantera, en donde los efectivos que patrullaban la zona detectaron un lanchón proveniente de la costa paraguaya cargado con bultos.

Tras encontrarse con la presencia de los efectivos, los delincuentes llevaron la embarcación hacia la costa y huyeron a pie a través de la vegetación, abandonando la carga de forma inmediata.

Cuando el personal llegó al lugar, fueron blanco de una balacera desde ambos márgenes del río, y los atacantes utilizaron armas automáticas, escopetas y piedrazos contra los uniformados. Ante esta situación, los efectivos repelieron la agresión siguiendo los protocolos de actuación vigentes.

Ataque y una efectivo herida





Luego, la Justicia Federal ordenó el repliegue hacia una zona segura para resguardar la integridad física del personal, y fue durante esa maniobra que se registró un nuevo ataque armado proveniente desde la costa paraguaya.

En pleno tiroteo, una integrante de la Agrupación Albatros resultó herida, por lo que fue asistida de urgencia y trasladada a un centro de salud local, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Este es el cargamento que se secuestró (Prefectura Naval Argentina).

Finalmente, se logró poner a resguardo la mercadería y trasladarla a la dependencia local, donde se realizó la apertura de los 53 bultos secuestrados ante testigos hábiles.

La requisa confirmó que el cargamento contenía electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas y diversos artículos de valor comercial, todos ellos de ingreso ilegal al país. En el operativo trabajaron en conjunto fuerzas federales y provinciales, bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes.

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