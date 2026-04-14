Capturaron a un ladrón tras persecución y tiroteo: le había robado la camioneta a un hombre

Un ladrón de 19 años fue detenido por los pesquisas policiales como saldo de una persecución y tiroteo, mientras fugaba en una camioneta que, junto a otros tres delincuentes, le habían robado a un hombre. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los demás sospechosos alcanzaron a escapar.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo el fin de semana y comenzó en Azopardo al 100, casi en el cruce con José Ingenieros, en las cercanías de las vías del Ferrocarril Roca, donde cuatro malvivientes interceptaron a la víctima, de 49 años, y luego de amenazarla con armas de fuego, le sustrajeron una camioneta VW Amarok gris, con el dominio finalizado en 529.

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Según agregaron los informantes, minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) observaron a los individuos en la esquina de Marco Avellaneda y Ucrania, originándose de inmediato una persecución.

Trascendió que esos hampones abandonaron el vehículo en la intersección de José León Suárez y Eva Perón, oportunidad en la que se enfrentaron a disparos con las autoridades.

Así apresaron al malviviente



En dichas circunstancias, los uniformados apresaron a uno de los asaltantes, en tanto que los restantes implicados consiguieron huir y esconderse en el vecindario.

Al aprehendido se lo condujo posteriormente a la comisaría 5ª del distrito.

Intervino en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Robo agravado por el empleo de arma de fuego", la doctora María Silvia Bussano, fiscal de la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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