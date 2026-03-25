Hallan sin vida el cuerpo de un hombre en un dique de Puerto Madero

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado flotando en el barrio porteño de Puerto Madero.

El macabro hallazgo se registró este miércoles en las aguas del Dique N°3, ubicado en la calle Cecilia Grierson 222, entre Olga Cossentini y Pierina Dialessi.

El deceso de la víctima, cuya identidad es desconocida, fue confirmada por el titular del SAME, Alberto Crescenti: "Lamentablemente tuvimos que constatar su fallecimiento. Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años".

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el operativo contó con la participación de efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de la Ciudad.

Además, el área fue acordonada y cerrada al tránsito para preservar el lugar del hecho. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°53, que conduce la fiscal Viviana Saa.

La víctima todavía no fue identificada

Minutos después de las 17, el cuerpo fue retirado del agua y trasladado a la morgue judicial para su identificación.

Las causas del deceso aún no fueron determinadas y se aguardan los resultados periciales.

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