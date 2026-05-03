Hallaron a una joven muerta en un camino rural y sospechan que la arrolló una fumigadora

Estefanía Isabel Villamea, de 30 años, fue hallada sin vida este jueves a la vera de un camino rural en San Antonio de Litín, departamento Unión, Córdoba.

Por ahora, la principal hipótesis respecto a la muerte es que fue embestida por una fumigadora agrícola tipo mosquito durante su caminata matutina. Sin embargo, para comprobar esa teoría, será clave el resultado de la autopsia.

La víctima era oriunda de Oliva y madre de un nene de 5 años. Tenía la rutina de caminar cada mañana por ese sector rural, hasta que este jueves no regresó. Su cuerpo fue encontrado tras un llamado a la Policía.

El fiscal de Instrucción Nicolás Gambini explicó que la niebla presente en el momento del hecho habría sido un factor determinante: el conductor de la máquina habría continuado su marcha sin advertir el impacto.

Estefanía Isabel Villamea, la mujer hallada sin vida.

La investigación por el macabro hallazgo





La Policía ya habría identificado al conductor de la maquinaria presuntamente involucrada, aunque por el momento no hay detenidos.

Las circunstancias exactas del hecho -incluyendo si el conductor sabía lo que había ocurrido- todavía están bajo análisis.

La causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas. Los resultados de la autopsia serán determinantes para confirmar o descartar la hipótesis del accidente. No se descarta ninguna otra línea investigativa.

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