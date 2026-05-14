Excarcelaron al segundo menor imputado por el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

El juez de la Cámara de Apelaciones de Rafaela, Matías Drivet, ordenó este jueves la liberación del segundo menor imputado por el tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde el 9 de abril fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años.

El adolescente de 16 años estaba detenido de forma preventiva por su presunta complicidad con el autor de los disparos, durante el violento hecho ocurrido el pasado 30 de marzo.

La resolución no implica el cierre de la causa: la imputación se mantiene. Nicolás C. sigue siendo señalado como partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera y de dos tentativas de homicidio, según la acusación de las fiscales Carina Gerbaudo y Mauricio Espinosa.

Como condiciones para su libertad, el juez ordenó que el adolescente fije domicilio en la ciudad de Santa Fe, tenga prohibido el uso de redes sociales y no pueda ingresar a San Cristóbal.

La escuela Mariano Moreno de San Cristóbal donde ocurrió el tiroteo.

Además, la Justicia dispuso medidas socioeducativas y garantías para su reinserción escolar.

Qué dijeron los abogados

El abogado de la querella, Luis Hilbert, hizo un balance cauto de la decisión: "El juez manifestó que la causa recién empieza y que no hay muchos elementos probados por la Fiscalía".

El letrado también aclaró que la libertad no es definitiva: "Si aparecen nuevos elementos o incumple alguno de los requisitos, puede volver a la restricción".

El defensor de Nicolás C., Pedro Busico, se mostró conforme: "Pretendíamos que se revoque la prisión preventiva y que se dicten medidas de menor impacto".

Por otra parte, explicó que el juez consideró que no están cumplidos los requisitos del artículo 220 del Código Procesal Penal que habilita la prisión preventiva.

La hipótesis de la fiscalía

Según los fiscales, el adolescente habría tenido un rol activo antes del ataque. Le atribuyen haber alentado al tirador Gino C. previo al hecho, intercambiar mensajes vinculados a masacres escolares -incluido contenido sobre Columbine- y haber recibido una advertencia de que no fuera a la escuela porque el atacante tenía un arma.

La defensa rechazó esa versión. Sostuvo que no hay pruebas de que Nicolás C. conociera el plan de antemano y destacó que el día del tiroteo asistió al colegio junto a su hermana de 13 años.

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