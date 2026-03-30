Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató de un disparo a otro estudiante

Un violento episodio conmocionó este lunes a la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno, en la provincia de Santa Fe, cuando un estudiante ingresó al establecimiento con un arma de fuego y asesinó a otro alumno, de 13 años, dentro del edificio escolar. Además, otros tres adolescentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Según los primeros datos que trascendieron, el atacante sería un adolescente de 15 años que cursa primer año del secundario en la institución, situada en el departamento de San Cristóbal. El colegio también tiene un primario y un nivel superior.

El momento de los disparos y las corridas

En circunstancias que todavía están bajo investigación, el joven efectuó disparos en el interior de la escuela y uno de ellos impactó contra otro estudiante, quien murió como consecuencia del ataque.

El hecho ocurrió poco después de las 7 en un patio interno del colegio, cuando se izaban la bandera en el comienzo de la jornada.

La identidad de la víctima aún no fue difundida oficialmente por las autoridades.

El hecho generó escenas de gran tensión y desesperación entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, varios alumnos debieron ser trasladados al hospital de la zona para recibir asistencia médica y contención.

Mientras, numerosos padres y familiares comenzaron a acercarse al establecimiento, preocupados por lo ocurrido.

En la escuela trabajaban en la mañana de este lunes equipos de emergencia, personal policial y autoridades educativas, que intervenían tanto en la asistencia a los estudiantes como en las primeras tareas de investigación para determinar cómo se produjo el ataque y cómo el agresor logró ingresar armado.

La causa continuaba en su desarrollo inicial y se esperaba que, en las próximas horas, las autoridades brinden más detalles sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

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