Hallaron sin vida al joven de 19 años que era intensamente buscado en Santa Fe

Las autoridades de Santa Fe encontraron el cuerpo de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que era intensamente buscado desde hacía seis días tras desaparecer en la zona de Rosario. La policía arrestó a un menor de edad, que podría estar vinculado en el caso.

El hallazgo se produjo este jueves por la noche en una vivienda de Capitán Bermúdez. Según trascendió, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo dentro de una casa ubicada en esa localidad santafesina.

Cuando los efectivos policiales ingresaron a la propiedad encontraron a la víctima tapada con una chapa y con una herida de arma blanca en el cuello, en un escenario que conmocionó a toda la comunidad.

La víctima había sido visto por última vez el pasado 8 de mayo, cuando salió de su vivienda para acompañar a un amigo y nunca regresó. Horas después, su padre Félix Scerra realizó la denuncia por desaparición y señaló que el joven había salido sin pertenencias y que su teléfono celular dejó de emitir señal esa misma noche.

En los últimos días, familiares, amigos y vecinos realizaron distintas manifestaciones para pedir por su aparición con vida. Además, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, entrevistaron a allegados y recorrieron hospitales de la región para intentar reconstruir los últimos movimientos del joven.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Covani, quien ordenó la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para recolectar pruebas en la escena del crimen. En esa línea, debido a la gravedad del caso también se sumó la fiscal Agustina Eiris, integrante de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En tanto, una de las primeras medidas judiciales fue la detención de un menor de edad por su presunta vinculación con el homicidio y se dispuso su trasladado a una dependencia policial. Paralelamente, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en el barrio El Espinillo para intentar localizar a otro sospechoso que habría escapado al advertir la presencia de los patrulleros.

La tensión creció en las horas posteriores al hallazgo del cuerpo. Allegados de Benjamín protagonizaron enfrentamientos con vecinos de la zona y se registraron graves incidentes, con piedrazos, vehículos incendiados y daños a móviles de prensa que cubrían el operativo en vivo.