Salió con amigos a cazar jabalíes de noche y murió de un tiro de escopeta en la cabeza

Leandro Alegre, de 27 años y vecino del barrio Fátima de Santa Elena, Entre Ríos, murió esta madrugada tras recibir un disparo de escopeta en la cabeza mientras cazaba jabalíes con cuatro amigos en la isla El Damasio, frente a la ciudad santafesina de La Paz.

El violento hecho conmocionó a su comunidad y es investigado como un accidente por la Justicia.

De acuerdo a lo establecido hasta ahora por las autoridades, el grupo de cinco hombres había salido de noche -práctica habitual en esa zona de islas del río Paraná- cuando, en circunstancias que todavía se investigan, se efectuó el disparo que alcanzó a la víctima y terminó en tragedia.

La investigación busca determinar quién manipulaba el arma en ese momento, un dato clave para las autoridades del caso.

Prefectura Naval tomó conocimiento del caso cuando los cuatro acompañantes regresaron en una embarcación con el cuerpo de Alegre. Los hombres prestaron declaración en la sede de Prefectura de Santa Elena y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación

La fiscal de Garay, María del Rosario Haeffeli, ordenó la autopsia para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Una comitiva de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llegó al lugar durante la mañana para realizar las pericias, que incluyeron el relevamiento de la canoa en la que fue trasladado el cuerpo.

Los restos de Alegre fueron derivados a la morgue de Oro Verde para los estudios forenses.

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