El alumno que mató a un compañero en Santa Fe podría volver a clases

A un mes del tiroteo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, el alumno de 15 años acusado de asesinar a su compañero Ian Cabrera, de 13, podría retomar sus estudios en las próximas semanas bajo modalidad virtual.

Según informaron medios locales, el regreso a clases del adolescente se daría entre junio y julio, en el marco de las disposiciones establecidas por la Justicia. En ese sentido, la medida busca garantizar el derecho a la educación del menor, aun cuando continúa bajo un régimen de restricciones a su libertad.

El joven fue declarado inimputable debido a su edad, lo que implica que no puede ser juzgado penalmente. Actualmente permanece alojado en una institución especializada, donde recibe seguimiento psicológico y psiquiátrico permanente, además de cumplir con medidas de seguridad.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la modalidad virtual aparece como una alternativa para evitar su reinserción presencial en un ámbito escolar, dada la gravedad del hecho y el impacto social que generó. La decisión final dependerá de evaluaciones interdisciplinarias en curso.

En tanto, el posible regreso a clases del alumno reabre el debate sobre cómo abordar estos casos dentro del sistema educativo, especialmente en situaciones donde confluyen factores de salud mental, responsabilidad penal juvenil y reintegración social.

Especialistas sostienen que la continuidad pedagógica es clave, pero advierten que debe estar acompañada de un abordaje integral que contemple tanto la seguridad como la contención emocional del adolescente y de la comunidad educativa.

El caso generó una fuerte conmoción a nivel nacional. El brutal hecho ocurrió el 30 de marzo, cuando el adolescente ingresó armado con una escopeta al establecimiento y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejando varios heridos. La investigación también reveló posibles vínculos con comunidades online que glorifican ataques violentos.