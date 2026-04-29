Nuevas imágenes revelan fallas de seguridad y fuego cruzado en el intento de ataque contra Trump

Un video de seguridad dejó al descubierto el momento exacto en que un agente del Servicio Secreto abrió fuego contra Cole Tomas Allen, el hombre acusado de intentar irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca con el objetivo de atentar contra el presidente Donald Trump.

La secuencia aporta nuevos elementos sobre un episodio ocurrido en uno de los encuentros más sensibles del calendario político de Washington.

La secuencia del hecho que impactó al mundo.

El evento reunió a Trump, integrantes de su gabinete y figuras destacadas del ámbito mediático estadounidense. En ese contexto, la difusión de las imágenes -con una calidad superior a registros previos- permitió reconstruir con mayor precisión el recorrido del sospechoso dentro del hotel Washington Hilton.

De acuerdo con la reconstrucción, Allen logró atravesar a gran velocidad un control de seguridad y avanzar armado sin ser detenido de inmediato.

Las imágenes muestran que incluso consiguió superar un detector de metales y llegar hasta la parte superior de una escalera que conducía al salón principal.

Fue en ese punto donde el sospechoso extrajo un arma larga, lo que desató la reacción del personal de seguridad.

Sin embargo, aunque las autoridades sostienen que se escuchó un disparo proveniente del atacante y que un agente recibió un impacto en su chaleco antibalas, el video no muestra con claridad un fogonazo ni evidencia concluyente de que haya efectuado un tiro.

En este contexto, los fiscales ajustaron la hipótesis inicial y pusieron el foco en la intencionalidad y el riesgo generado por el accionar del acusado, más que en la confirmación de un disparo. La causa continúa en etapa de análisis mientras se evalúan los elementos disponibles.

Uno de los aspectos más sensibles que expone el material es el riesgo de fuego amigo. La grabación evidencia que el agente del Servicio Secreto realizó varios disparos para neutralizar la amenaza aun cuando otros efectivos se encontraban en su línea de tiro.

Especialistas en seguridad advirtieron que, de haberse producido en un entorno más reducido o con mayor proximidad a los funcionarios, el desenlace podría haber sido mucho más grave. La cercanía con autoridades de alto rango elevaba significativamente el nivel de riesgo.

Finalmente, el análisis también sugiere que algunos disparos se efectuaron en dirección a otros agentes, lo que abre fuertes cuestionamientos sobre la coordinación y los protocolos de actuación en situaciones de extrema tensión.