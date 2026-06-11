Donald Trump suspende los ataques previstos contra Irán y avanza en un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tuvo grandes avances en las negociaciones con Irán y suspendió los ataques previstos a ese país, tras una semana de alta tensión.

"Basado en el hecho de que las discusiones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", resaltó el mandatario norteamericano.

Por su parte, el mandatario estadounidense señaló desde el Despacho Oval que las negociaciones avanzan hacia una conclusión inminente y resaltó que este principio de entendimiento se encuentra en su etapa final.

En ese marco, el presidente de Estados Unidos afirmó optimista que hicieron "un gran acuerdo" y la formalización del acuerdo podría oficializarse "en los próximos días".

"Las discusiones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", resaltó.

De acuerdo a Trump, además de Washington y Teherán, en el proceso participaron varios gobiernos de la región y otros aliados internacionales. Trump mencionó específicamente a Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto, entre otros países.