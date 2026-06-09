China avanza sobre Taiwán y Trump mira para otro lado: qué pasará con la isla que fabrica los chips del mundo

Cuando Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Beijing, los analistas esperaban que el presidente estadounidense cediera en algo. No esperaban que cediera en todo. Según expertos del Brookings Institution, China obtuvo de esa cumbre los tres objetivos que perseguía sobre Taiwán: instalar la percepción de que Washington prioriza su relación con Pekín por encima de Taipéi, imponer la idea de que cualquier decisión relevante sobre la isla debe pasar por Beijing, e introducir incertidumbre sobre el compromiso militar futuro de Estados Unidos.

Todo eso, sin disparar un solo tiro.

El giro que nadie esperaba

Días después de la cumbre, Trump explicó en Fox News su nueva doctrina sobre Taiwán con una lógica estrictamente transaccional. Preguntó en voz alta si Estados Unidos debía viajar 9.500 millas para librar una guerra en el Estrecho de Taiwán y calificó las ventas de armas a la isla como una "buena ficha de negociación" con China. Fue la primera vez en la historia que un presidente estadounidense sugirió públicamente que Beijing podría influir en una decisión sobre el armamento de Taiwán.

Lo concreto siguió a la retórica. Washington congeló dos paquetes de armamento que Taipéi consideraba fundamentales: un contrato de 14.000 millones de dólares en software táctico y redes de comunicación, aprobado por el Congreso pero pendiente de firma presidencial, y un envío de 11.000 millones de dólares en drones y artillería avanzada que nunca llegó a destino. El gobierno taiwanés informó que no había recibido ninguna notificación formal de Estados Unidos.

La señal más elocuente, sin embargo, llegó desde Singapur. Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, participó del foro de seguridad más importante de Asia y pronunció un discurso completo sobre el Indo-Pacífico sin mencionar una sola vez la palabra Taiwán. Un año antes, en el mismo foro, había advertido que una invasión china podía ser "inminente".

El Escudo de Silicio: por qué Taiwán no es una isla cualquiera

Taiwán fabrica el 90% de los semiconductores avanzados que el mundo necesita para la inteligencia artificial. Su empresa emblema, TSMC, produce los chips que alimentan los modelos de lenguaje, los centros de datos y los sistemas de defensa más sofisticados del planeta. Si Medio Oriente es el riesgo sistémico del petróleo, Taiwán es el riesgo sistémico de la era digital.

Una interrupción en esa cadena de producción -por invasión, bloqueo o conflicto armado- tendría consecuencias inmediatas en todas las economías del mundo, incluyendo la argentina: encarecimiento de electrónica de consumo, freno a la producción industrial y parálisis en el desarrollo tecnológico global. Los intentos de Estados Unidos por replicar ese ecosistema en su propio territorio, impulsados durante la administración Biden mediante subsidios millonarios, fracasaron en el corto plazo. Los expertos estiman que las plantas estadounidenses no serán competitivas antes de 2030.

La paradoja es que ese monopolio tecnológico funciona como un escudo pero también como una trampa. China no puede invadir Taiwán y quedarse con la tecnología: las máquinas de litografía más avanzadas, fabricadas por la empresa holandesa ASML, cuentan con sistemas de apagado remoto. Si las tropas chinas tomaran las instalaciones, encontrarían chatarra. El capital humano -los ingenieros especializados- tampoco es replicable de un día para el otro. Xi Jinping lo sabe.

El cerco que no para

Mientras Trump negociaba en Beijing, el Ejército Popular de Liberación intensificaba sus maniobras en el Estrecho. Los simulacros de bloqueo e invasión se volvieron más frecuentes y más complejos, al punto que el jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos advirtió que deben interpretarse como ensayos reales. China incluso construyó réplicas a escala real de edificios gubernamentales taiwaneses en sus bases militares.

El horizonte que más preocupa a los analistas no es 2027 sino el período posterior. Cuando Xi inicie su cuarto mandato como secretario general del Partido Comunista, es probable que concentre su atención en su legado histórico, del cual la "reunificación" con Taiwán es el capítulo pendiente más simbólico. En paralelo, Taiwán celebraría elecciones presidenciales en 2028 con chances de reelegir a Lai Ching-te, a quien Beijing califica de "separatista peligroso".

La situación interna de Taiwán agrava el cuadro. El partido opositor Kuomintang, históricamente más cercano a Pekín, forzó una reducción de un tercio en el presupuesto de defensa solicitado por el gobierno de Lai. El recorte dejó fondos suficientes para comprar armamento estadounidense, pero no para desarrollar producción militar propia, incluyendo drones. La dependencia de Washington se profundizó justo cuando Washington empezó a dudar.

La encrucijada

En Japón y Corea del Sur, dos aliados tradicionales de Estados Unidos en la región, la inquietud es creciente. Tokio comenzó a desplegar misiles tierra-aire en sus territorios más occidentales. Seúl se siente expuesta tras el redespliegue de sistemas de defensa aérea estadounidenses hacia Medio Oriente. El debilitamiento de la disuasión no afecta solo a Taiwán: reordena toda la arquitectura de seguridad del Indo-Pacífico.

En Taipéi, el fantasma que más aterra no es el de una invasión china sino el de un "momento Zelenski": quedar atrapados en una reunión con Trump que los deje más solos que antes. Por ahora, Taiwán vive en suspenso, mirando cada declaración de la Casa Blanca, cada maniobra del Ejército Popular y cada reunión entre los dos hombres que decidirán su destino sin sentarse a negociar con ella.