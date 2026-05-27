El canciller Pablo Quirno y su par Wang Yi mantuvieron un nuevo contacto diplomático

El canciller Pablo Quirno se reunió este martes en Nueva York con su par chino, Wang Yi, al margen del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), en el segundo encuentro bilateral de alto nivel entre ambos países en menos de cuatro meses.

A pesar del nuevo contacto diplomático, la prometida visita del presidente Javier Milei a Beijing, anunciada por primera vez a fines de 2024 y reiterada en enero de este año, todavía no cuenta con una fecha oficial confirmada.

En el marco de la Presidencia china del Consejo de Seguridad, me reuní con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, para darle continuidad a la conversación que mantuvimos en febrero pasado en Múnich.



Conversamos sobre los desafíos que... pic.twitter.com/oUMcypcRWc — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 27, 2026

Continuidad de la agenda bilateral y apoyo por Malvinas

El encuentro tuvo como objetivo mantener la continuidad de las relaciones comerciales y fortalecer la asociación estratégica integral entre ambas naciones.

Durante la reunión, la delegación argentina agradeció formalmente el tradicional apoyo de China en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, mientras que Argentina ratificó su adhesión estricta al principio de "una sola China", el cual sostiene que Taiwán es parte inalienable de su territorio.

Por su parte, Wang Yi volvió a subrayar que la cooperación bilateral con el país se basa en el beneficio mutuo y que es independiente de terceros países.

Asimismo, el ministro chino hizo un llamado a manejar adecuadamente cualquier "factor perturbador" en la relación.

Ayer, el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió en Nueva York con su homólogo argentino, Pablo Quirno, donde intercambiaron opiniones sobre el fortalecimiento de la asociación estratégica integral entre los dos países. pic.twitter.com/ZR7dx1apcl — Zhang Run %u5F20%u6DA6 (@EmbZhangRun) May 27, 2026

Desafíos internacionales y respaldo a Rafael Grossi

Los diplomáticos analizaron además los desafíos actuales que enfrenta el sistema internacional y coincidieron en la necesidad de avanzar con una reforma profunda del Consejo de Seguridad de la ONU para que el organismo recupere relevancia y capacidad de acción.

En este contexto, Pablo Quirno se refirió a la próxima elección del secretario general de la organización y reafirmó el respaldo de la administración argentina a la candidatura de Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La sesión del Consejo de Seguridad fue convocada por China, que ocupa la presidencia rotatoria del organismo durante el mes de mayo.

El discurso del canciller Pablo Quirno detalla los lineamientos de la inserción internacional de la administración nacional, focalizándose en el desarrollo tecnológico y la articulación comercial global del país.