Argentina amplía cuotas de exportación de carne a Estados Unidos

El canciller Pablo Quirno afirmó que el acuerdo recíproco de comercio e inversiones con Estados Unidos permite aumentar las exportaciones de carne de manera significativa.

El funcionario vinculó este avance a la afinidad ideológica entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, destacando que la cooperación bilateral se traduce en resultados concretos para el sector ganadero.

Según datos oficiales, la ampliación de la cuota de exportación -que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas- proyecta un crecimiento de entre 600 y 800 millones de dólares adicionales para la economía local.

El Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con Estados Unidos nos permite aumentar las exportaciones de carne de manera significativa.



Por eso organizamos la Semana de la Carne Argentina en Filadelfia, Chicago y Los Angeles la semana pasada.



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Impacto de la Semana de la Carne Argentina

Como parte de la estrategia de inserción comercial, se llevó a cabo la Semana de la Carne Argentina en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

El evento, coordinado por la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y el IPCVA, contó con la participación de 15 frigoríficos nacionales que mantuvieron rondas de negocios con más de 40 importadores estadounidenses.

"Esta acción refleja la decisión concreta de proyectar a la Argentina como proveedor confiable, competitivo y con capacidad de escala", señalaron desde el Palacio San Martín a través de un comunicado oficial.

Las actividades incluyeron degustaciones para hoteles, restaurantes y cadenas de supermercados con el objetivo de consolidar el producto en el segmento premium.

Logística y proyecciones para 2026

Durante la gira, la delegación argentina visitó el puerto PhilaPort, nodo logístico que canaliza el 40% de los envíos de carne bovina hacia el mercado norteamericano.

Representantes del Meat Import Council of America (MICA) ratificaron la confiabilidad del país como proveedor estratégico.

Las cifras del primer trimestre de 2026 ya muestran una tendencia positiva: las exportaciones de carne deshuesada alcanzaron las 21.400 toneladas, representando ingresos por 175 millones de dólares.

Para el segundo semestre del año, el Gobierno prevé extender estas acciones de promoción hacia los estados de Florida, Georgia y Texas.