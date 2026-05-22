¿Cuestión de fe? Pablo Quirno se reunió con Javier Milei y dijo que le brindó una "noticia" que "hará feliz a todo el pueblo argentino"

El canciller Pablo Quirno se reunió este viernes con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y, tras el encuentro, aseguró que le brindó al jefe de Estado una "noticia" que "hará feliz a todo el pueblo argentino".

"Vine a reunirme con el Presidente para darle 'la buena noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Sólo resta definir la fecha", escribió Quirno en X sin mayores detalles al respecto.

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El ministro de Relaciones Exteriores y Culto agregó: "Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC (por viva la libertad, carajo)".

Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle "la Buena Noticia" que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha... qué linda Primavera...!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/gMCXZvPYvP May 22, 2026

El intrigante mensaje del canciller fue publicado así en medio de las versiones sobre un eventual viaje del papa León XIV a Argentina.

Milei, poco después, replicó la publicación del canciller y sumó un muy breve mensaje que alimentó las especulaciones sobre la llegada del Sumo Pontífice al país.

"Se viene...", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social X junto a dos emojis de leones.

La confirmación, no obstante, no depende del Gobierno argentino ni de la Iglesia local, sino del Vaticano, ya que la Santa Sede es la única encargada de oficializar los desplazamientos del Sumo Pontífice.