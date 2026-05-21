EN VIVO, Javier Milei habla desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires: "Voy a hacer anuncios"

Desde la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ubicada en el centro porteño, el presidente de la Nación, Javier Milei, da un discurso enfocado en los logros del campo. "Voy a hacer anuncios, paciencia", arrancó y fue recibido con aplausos de pie de los representantes del sector.

"Las retenciones son una de las caras del monstruo estatal que les tiraron por la cabeza", aseguró y hubo más aplausos sobre la crítica presidencial a los impuestos que todavía paga el sector agroexportador, a la espera de la promesa libertaria de eliminarlos por completo.

Milei siguió con críticas al kirchnerismo y recibió más aplausos. "Fue el modelo de los que creen que el Estado sabe más que el mercado. La locura económica llevada al extremo", dijo Milei en el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales.

Ratificó "este maravilloso modelo que diseño "Toto" Caputo", dijo por el ministro de Economía, Luis Caputo. Más aplausos en el auditorio que escucha atento al Presidente a la espera de anuncios. Caputo, por su parte, posteó en paralelo en X el acuerdo con el FMI que libera otro desembolso de 1.000 millones de dólares.

Sobre esa deuda Milei dijo "otra buena noticia, el modelo es consistente, no como dicen los agoreros de siempre".

Milei destacó que cumplió la meta de reservas y dio detalles. Y defendió el precio del dólar. Rechazó que esté atrasado el tipo de cambio. No hubo aplausos en este tramo del discurso.

Milei da un discurso para el campo y promete anuncios

"No voy a parar hasta exterminar a esa maldición que pesa sobre la Argentina que es la inflación", prometió Milei.

Lo escuchaban también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; y otros funcionarios.

En plena liquidación de la "gruesa", el Gobierno tiene alta expectativa por la cosecha récord que promete el el agro para esta temporada. El Presidente agradecerá al principal generador de dólares genuinos para las reservas del Banco Central.

Se espera que Milei haga foco, a su vez, en la buena noticia que le dio esta tarde el Indec sobre la actividad económica, donde el campo fue clave.

El EMAE subió 5,5% interanual en marzo de 2026 y 3,5% con respecto a febrero. El rubro "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (+17,9% i.a.) fue el de mayor incidencia positiva en la variación interanual.





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