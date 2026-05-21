Milei recibió a Adorni en medio del avance la investigación judicial y la interna libertaria
El encuentro fue en la Quinta de Olivos y se extendió por casi tres horas. Analizaron los próximos proyectos que el Gobierno evalúa enviar al Congreso.
El presidente Javier Milei volvió a recibir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto atravesado por la investigación judicial contra el ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito y la creciente interna dentro de La Libertad Avanza (LLA) entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los integrantes de "Las Fuerzas del Cielo" que lidera Santiago Caputo.
Frente este escenario, el Gobierno busca retomar la centralidad de la agenda política y con ese objetivo Milei se reunió durante casi tres horas con Adorni en la Quinta de Olivos para repasar temas de gestión y delinear los próximos proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso.
En la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró avanzar con la "ley Hojarasca" y los cambios en el régimen de subsidios energéticos a las Zonas Frías por lo que busca continuar en esa senda para lo cual también necesita reforzar el vínculo con gobernadores y legisladores aliados.
Qué proyectos evalúa enviar el Gobierno al Congreso
Según dejaron trascender desde Casa Rosada, se pretende acelerar con un paquete de reformas vinculadas a desregulación, reducción del gasto estatal y modificaciones normativas. Uno de los proyectos que el Ejecutivo enviaría al Congreso sería la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa fue sancionada en 2021 y obliga a que los alimentos y bebidas exhiban sellos negros advirtiendo sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías.
La administración de LLA sostiene que la ley representa una sobre regulación estatal y también cuestionan la falta de criterios unificados con otros países de la región. Es que mientras Argentina utiliza octógonos negros, Chile aplica un esquema de semáforo y Brasil maneja parámetros distintos para la incorporación de advertencias nutricionales lo que, según advierten desde el Gobierno, obliga a las empresas a diseñar envases diferentes para cada mercado.
Otras propuestas que llegarían en las próximas horas al Parlamento serían el Súper RIGI, un proyecto para combatir la ludopatía y una adaptación de la Ley de Medios.