Milei recibió a Adorni en medio del avance la investigación judicial y la interna libertaria

El presidente Javier Milei volvió a recibir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto atravesado por la investigación judicial contra el ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito y la creciente interna dentro de La Libertad Avanza (LLA) entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los integrantes de "Las Fuerzas del Cielo" que lidera Santiago Caputo.

Frente este escenario, el Gobierno busca retomar la centralidad de la agenda política y con ese objetivo Milei se reunió durante casi tres horas con Adorni en la Quinta de Olivos para repasar temas de gestión y delinear los próximos proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso.

En la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró avanzar con la "ley Hojarasca" y los cambios en el régimen de subsidios energéticos a las Zonas Frías por lo que busca continuar en esa senda para lo cual también necesita reforzar el vínculo con gobernadores y legisladores aliados.

Milei y Adorni repasaron temas de gestión y los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso.

Qué proyectos evalúa enviar el Gobierno al Congreso

Según dejaron trascender desde Casa Rosada, se pretende acelerar con un paquete de reformas vinculadas a desregulación, reducción del gasto estatal y modificaciones normativas. Uno de los proyectos que el Ejecutivo enviaría al Congreso sería la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa fue sancionada en 2021 y obliga a que los alimentos y bebidas exhiban sellos negros advirtiendo sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías.

La administración de LLA sostiene que la ley representa una sobre regulación estatal y también cuestionan la falta de criterios unificados con otros países de la región. Es que mientras Argentina utiliza octógonos negros, Chile aplica un esquema de semáforo y Brasil maneja parámetros distintos para la incorporación de advertencias nutricionales lo que, según advierten desde el Gobierno, obliga a las empresas a diseñar envases diferentes para cada mercado.

Otras propuestas que llegarían en las próximas horas al Parlamento serían el Súper RIGI, un proyecto para combatir la ludopatía y una adaptación de la Ley de Medios.