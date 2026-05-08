Luis Caputo lanzó un "Súper RIGI" para potenciar la industria de recursos naturales

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la creación de un "Súper RIGI" destinado a la industrialización de los recursos naturales a través de incentivos para sectores productivos que hoy no tienen presencia en la Argentina.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario explicó que esta medida busca posicionar al país como un destino competitivo para grandes capitales, con el objetivo de transformar materias primas en productos manufacturados de alto valor.

Diferenciales impositivos y beneficios

La nueva normativa presenta condiciones más ventajosas en comparación con el régimen anterior. Luis Caputo precisó que "la principal diferencia es que el RIGI tiene un impuesto a las ganancias de 25% y el SUPER RIGI será de 15%".

Asimismo, el esquema propone una amortización acelerada del 60% en el primer año y la exención total de aranceles para la exportación y la importación de insumos específicos.

En cuanto a la relación con las jurisdicciones locales, el proyecto establece que las provincias que adhieran no podrán aplicar alícuotas de Ingresos Brutos superiores al 0,5%, mientras que las tasas municipales sobre las ventas quedarán eliminadas.

El jefe del Palacio de Hacienda señaló: "La idea es que darles condiciones a estas industrias que tienen márgenes muy bajos".

Sectores estratégicos y proyección

Entre las actividades con mayor potencial de adhesión, el ministro mencionó el refinamiento de cobre, la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares y fertilizantes.

"Argentina será una potencia minera en algunos años. Pero existe la industria de refinamiento y laminado de cobre. Es una industria que va a crecer exponencialmente", afirmó ante la prensa.

Acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, Luis Caputo adelantó que el proyecto será enviado al Congreso la próxima semana.

Según sus estimaciones, las solicitudes de inversión bajo el marco del régimen original ya alcanzarían los US$ 140.000 millones, lo que refuerza la intención oficial de consolidar este modelo. "Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir donde se invertirá", enfatizó el funcionario.