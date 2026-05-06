Cavallo criticó el plan económico del Gobierno y Milei y Caputo reaccionaron con dureza

Domingo Cavallo cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y pidió liberar el mercado cambiario. Además, tildó de "trader" al ministro de Economía, Luis Caputo. Tanto el presidente Javier Milei como el actual titular del Palacio de Hacienda le respondieron con dureza a través de sus redes sociales.

En las últimas horas, Cavallo brindó una entrevista a un canal de streaming y le recomendó a la administración libertaria que avance hacia una liberalización completa del mercado cambiario para que continúe el descenso del riesgo país.

"Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir", sostuvo el ex ministro de Economía durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

Asimismo, sus principales cuestionamientos fueron para Caputo al que calificó de "trader". "No tiene ninguna teoría. Enfoca por un lado, y si no sale, cambia y va por el otro. No tiene un esquema y una base conceptual con la que razona", consideró.

Milei y Caputo le respondieron a Cavallo: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"

Tras los dichos de Cavallo, varios funcionarios le respondieron por redes, incluso el presidente Milei que lo hizo en una respuesta a una publicación en X de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien había señalado errores en los pronósticos de inflación del ex ministro.

La dura respuesta de Javier Milei a Domingo Cavallo.

"Feli, lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas. Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada... CIAO!", subrayó el jefe de Estado.

En tanto, Caputo también utilizó su cuenta en X para responderle a Cavallo y le pidió que "si hay resentimiento, tratá que no se note". "Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy", advirtió.

Luego, añadió: "Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir HORRORES de pronósticos".

Luis Caputo también le contestó al ex ministro de Economía.

"Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos", completó Caputo.



