Luis Caputo defendió el modelo económico: "pueden estar tranquilos, este es el camino correcto"

Mientras crece la preocupación por la situación económica según las encuestas, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el modelo y aseguró que "los argentinos pueden estar tranquilos de que este es el camino correcto. No nos estamos quedando de brazos cruzados ni mucho menos", aclaró.

El ministro se encuentra en los Estados Unidos como parte de la comitiva del presidente Javier Milei que viajó a Los Ángeles para participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken, junto al canciller Pablo Quirno.

En paralelo, se difundieron declaraciones del Ministro que se conocerán completas en una entrevista televisiva que se hará pública esta noche. Allí, Caputo habló del 2027, año en el que Milei peleará la reelección, y vaticinó que será "un año contrario a lo que muchos suponen" y que la economía "va a estar más encaminada que ahora".

"Tenemos un proceso virtuoso, el tiempo nos va a juzgar", calculó. Sobre la oposición, Caputo afirmó que la gente "no va a votar volver al pasado". Prometió "más empleo y mejores salarios".

Caputo anunció un proyecto de RIGI de Chevron

La postura optimista del Ministro de Economía coincidió con el anuncio que hizo desde la costa oeste estadounidense, donde acompaña a Milei en diversas reuniones con inversores, banqueros y empresarios.

"Nos reunimos con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares", informó en la red social X.

Una de las reuniones de Javier Milei en Los Ángeles.

En tanto, en el adelanto de su entrevista, el Ministro consideró que hoy hay "un escenario en el que todo está yendo mejor, a sabiendas que del otro lado es el infierno; habiéndole ido bien cuatro años al país, habiendo arreglado el mayor desastre económico de la historia heredado sin violar ningún contrato ni de propiedad privada, habiendo normalizado la situación y habiendo puesto a Argentina en el mundo, ¿alguien, realmente, me quiere hacer creer que en ese contexto la gente va a votar volver al pasado? Yo creo que no", indicó.

Caputo aseguró que se viene la baja de impuestos, de regulaciones y la llegada de más inversiones."Todo eso va a garantizar mayor crecimiento, más empleo y mejores salarios. Este es, claramente, el camino. Lo tenemos claro en el Gobierno y lo tienen claro los gobernadores", cierra el anticipo.