Bullrich contradice a Caputo: "Ahora viene lo más difícil"

La senadora Patricia Bullrich se refirió a la situación económica del país y consideró que "ahora viene el momento más difícil" para los argentinos.

Lo hizo durante un almuerzo del que participó junto a empresarios y referentes del sector energético, días después de que el ministro de Economía Luis Caputo dijera que "los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas".

La ex ministra de Seguridad afirmó que la Argentina pasó "de un modelo de desorden a uno con previsibilidad", pero apuntó que "ahora viene el momento más difícil, que es transformar esta estabilización en trabajo, inversión y oportunidades concretas".

La visión de Caputo sobre los próximos meses

El ministro de Economía expuso en AmCham Summit el pasado 14 de abril, donde aseguró que "el proceso de desinflación, que venía muy bien, se vio interrumpido durante el período previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva, con una caída fuerte de la demanda de dinero".

Sin embargo, fue optimista y aseguró que "la inflación va a tener certificado de defunción".

"Entramos en un proceso virtuoso en el cual los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas", agregó.