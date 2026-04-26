Patricia Bullrich destacó el impacto de Franco Colapinto: "Orgullo él y ser argentino"
La senadora nacional de La Libertad Avanza resaltó la emoción de miles de jóvenes tras la multitudinaria exhibición de Fórmula 1.
La senadora nacional, Patricia Bullrich, destacó este domingo el impacto de la figura de Franco Colapinto, luego de que el piloto de Fórmula 1 protagonizara un multitudinario "Road Show" por las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
A través de sus redes sociales, la legisladora de La Libertad Avanza subrayó la capacidad del joven deportista para movilizar a las nuevas generaciones y calificó como "impresionante" el fenómeno que genera el piloto de Alpine.
Inspiración para las nuevas generacionesEn su cuenta oficial de la plataforma X, la senadora puso el foco en el valor inspirador del deportista nacido en Pilar.
"Los chicos soñando, emocionados, queriendo cumplir sus sueños como hizo él. Estas cosas hacen bien. Orgullo él y ser argentino", expresó Bullrich, señalando que la trayectoria del joven sirve como espejo para la juventud que busca alcanzar metas de alto rendimiento en el exterior.
Un espectáculo masivo en la Ciudad
El evento reunió a miles de fanáticos en un circuito callejero diseñado especialmente para la ocasión en la Capital Federal.
El "Road Show" no solo se consolidó como un hito deportivo, sino que paralizó parte de la ciudad debido a la magnitud de la convocatoria.
Durante la jornada, el público pudo ver de cerca el funcionamiento de un monoplaza de la máxima categoría, en una exhibición que buscó acercar la Fórmula 1 a los seguidores locales.