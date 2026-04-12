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Domingo, 12 de abril de 2026

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Patricia Bullrich, sobre el atraso en los pagos al PAMI: "Fueron unos meses difíciles porque bajamos muchos impuestos"

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reconoció las dificultades que atraviesa la obra social por las demoras en el envío de los fondos que debe enviar el Tesoro. "Esa situación el ministro de Economía la tiene muy clara", indicó.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, admitió los problemas que atraviesa el PAMI por el retraso en los fondos que debe enviar el Tesoro y también atribuyó esta situación a una caída en la recaudación debido a que el Gobierno de Javier Milei bajó "muchos impuestos".

"En el tema PAMI hay una situación que es muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar. Esa situación el ministro de Economía (Luis Caputo) la tiene muy clara", aseguró Bullrich durante una conferencia de prensa que brindó durante su visita a la provincia de Córdoba.

Asimismo, la ex ministra de Seguridad de la Nación instó a "llevarle tranquilidad a la gente" al tiempo que reconoció que "estos fueron unos meses difíciles". "Bajamos muchos impuestos y hay una situación respecto de los combustibles, muchos que han aumentado por si acaso los precios", evaluó.

En tanto, la legisladora nacional sentenció: "Estamos con algunos pagos atrasados pero esto se va a regularizar y el ministro lo tiene muy claro".

Patricia Bullrich se refirió a la situación del PAMI durante su visita a Córdoba.
Patricia Bullrich se refirió a la situación del PAMI durante su visita a Córdoba.

En los últimos días el Gobierno avanzó con negociaciones internas para intentar regularizar la situación con el PAMI. Las reuniones se llevaron a cabo en la sede del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (INSSJP) y en el Ministerio de Economía.

Uno de los encuentros fue encabezado por el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, que recibió a los representantes de las cámaras que nuclean a las clínicas y sanatorios privados. Además, integrantes del equipo económico que conduce Luis Caputo mantuvieron una reunión con técnicos del Ministerio de Salud que lidera Mario Lugones. El encuentro fue en el Palacio de Hacienda para analizar la situación en la obra social por la demora en los fondos que debe enviar el Tesoro.

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