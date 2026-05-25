Tedeum patrio con Javier Milei: primera fila para Adorni, abrazos, caras tensas y Patricia Bullrich, aparte

El clima del feriado patrio que arrancó con frío, niebla y nubes sobre la Plaza de Mayo, no hizo más que reflejar el que se sintió desde las 9 en la Casa Rosada, horario de llegada de los ministros y funcionarios para caminar, luego, con el presidente Javier Milei hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para el Tedum del 25 de mayo. Todos los gestos y movimientos de los violetas hasta la reunión de Gabinete.

En el gobierno están decididos a intentar disimular las internas que acechan la gestión, tanto como a sostener el respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien pese a estar investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito acompañó en la primera fila al Jefe de Estado y se sentó dentro de la Catedral con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El líder de La Libertad Avanza cerró el acto protocolar que incluyó un escenario frente al Cabildo para cantar el Himno Nacional, con una salida al balcón que da a Balcarce 50 con la primera plana completa de ministros, funcionarios y colaboradores: gesto de unidad libertaria.

Javier Milei con todo el gabinete y Karina Milei en el balcón, Patricia Bullrich y Santiago Caputo detrás.

Milei hizo su recorrida entre efectivos policiales y Granaderos a Caballo. No lució la banda y el bastón como en otros años. Optó por un traje con corbata azul, chaleco y escarapela. La vestimenta que casi repitieron todos los ministros, con excepciones.

Al finalizar el Tedeum, los portales ya titulaban con el fuerte mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo". Una fuente de la Casa Rosada opinó en diálogo con cronica.com.ar: "el Presidente iba preparado, con la Iglesia está todo bien", sostuvo el alfil que ya se entusiasma con la posible visita del papa León XIV en noviembre.

El mensaje de Karina Milei: "gracias por aguantar"

La Plaza de Mayo estuvo completamente vallada desde la primera hora del 25 de mayo, con un fuerte operativo de de seguridad que fue aumentando durante la mañana. Milei y sus funcionarios respetaron a rajatabla la cápsula que forma la custodia de Casa Militar.

La puesta en escena combinó sonrisas con caras tensas. Las posiciones en la caminata no fueron casuales. Al lado de Karina Milei dieron pasos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el canciller Pablo Quirno. Un metro atrás, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Más cerca de Milei, el de Interior, Diego Santilli.

Saludo de Milei a las vallas.

Sólo después del Cabildo, el Presidente y Karina Milei se acercaron brevemente a los que los saludaban desde las vallas, algunos con banderas, aunque no llegaban a colmar la zona.

"Fuerza", le gritó una ciudadana a la hermana del Presidente y hubo respuesta: "Gracias por aguantar".

Presencias y ausencias: de Patricia Bullrich a Villarruel

En el plano cívico, se destacó la ausencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tras ser tachada de la lista de invitados por la organización ceremonial que depende de Presidencia. En 2025, sí formó parte de la celebración pero Milei le esquivó el saludo. "Todo roto", ya admitían al respecto en el gobierno.

El que recuperó el reconocimiento de Milei con abrazo y todo fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Un tema aparte fue la ubicación a lo largo de la transmisión de la jefa de bloque oficialista en el Senador, Patricia Bullrich. No caminó en primera plana con Milei desde Rosada, aunque sí lo hizo el, presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. "Cuestión de protocolo", se limitaron a explicar fuentes de Rosada.

El saludo de Javier Milei y Patricia Bullrich en el Tedeum.

Bullrich llegó antes que Milei a la Catedral, donde las cámaras pudieron capturarla en solitario. Adentro, para los focos oficiales se saludaron efusivamente.

En pleno tironeo con la autoridad presidencial por el apoyo a Adorni y sus presiones para que apure la presentación de la declaración jurada de bienes, Bullrich optó por tomar cierta distancia del gabinete. Incluso al regreso de la segunda actividad con Milei en el Cabildo, la exministra caminó aparte del grupo de funcionarios hacia la Casa Rosada.

Cuando Milei saludó hacia Plaza de Mayo desde el balcón, Bullrich se paró en segundo plano, detrás del jefe de Estado y de Karina Milei.

Hubo más gestos y movimientos estratégicos de varios de los integrantes del gabinete, funcionarios y legisladores. Algunas filas atrás del Presidente, pero personalmente invitado por él, caminó desde la Casa de Gobierno el asesor Santiago Caputo, quien también se mostró en el balcón al concluir el programa del acto oficial.

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