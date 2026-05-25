Sin Victoria Villarruel y con Manuel Adorni en primera fila, Javier Milei caminó hacia la Catedral para el Tedeum

En la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810, el presidente de la Nación, Javier Milei, participará junto a su gabinete y otros funcionarios del Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Custodiado por los Granaderos y en medio de un fuerte operativo de seguridad y vallado, Milei caminó desde la explanada de Irigoyen de la Casa Rosada junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En primera fila lo acompañó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en otra señal de respaldo de la cúpula violeta al funcionario investigado por la Justicia por presento enriquecimiento ilícito.

Así está la Plaza de Mayo en le Tedeum con Javier Milei.

En la misma línea se ubicaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Interior, Diego Santilli y el canciller Pablo Quirno, entre otros.

El Tedeum por el 25 de mayo se desarrolla sin la presencia de la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel que no fue invitada por Presidencia de la Nación a la ceremonia religiosa.

El Presidente no lució la banda presidencial y el bastón en esta oportunidad. El código de vestimenta que fijó Presidencia, según pudo confirmar cronica.com.ar: "Formal: saco, corbata y escarapela".

Toda la previa "caliente" al Tedeum





En un contexto atravesado por tensiones dentro del oficialismo, el presidente participará este lunes del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La ceremonia religiosa por la fecha patria será otra instancia clave para mostrar cohesión política en medio de las disputas que sacuden al entorno libertario.

El mandatario llegará acompañado por la totalidad de su Gabinete, que fue convocado a primera hora en Casa Rosada para trasladarse caminando hacia la Catedral. Finalizada la ceremonia encabezada por el arzobispo porteño Jorge Ignacio García Cuerva, la actividad oficial continuará frente al Cabildo, donde las autoridades entonarán el Himno Nacional interpretado por la Fanfarria Militar "Alto Perú".

En paralelo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participará previamente del izamiento de la bandera en Plaza de Mayo junto a integrantes de su administración y luego asistirá al oficio religioso.



La interna libertaria, al rojo vivo

La atención estará puesta especialmente en las figuras de Santiago Caputo y Martín Menem, quienes estarán presentes en la ceremonia y concentran parte de las tensiones internas que atraviesan a La Libertad Avanza. En las últimas semanas crecieron las diferencias entre sectores alineados con Karina Milei y referentes de las denominadas Fuerzas del Cielo, un enfrentamiento que el Presidente intentó relativizar.

Santiago Caputo y Martín Menem, los protagonistas de la interna libertaria.

Aun así, cerca de ese espacio aseguran que la disputa continúa abierta. Las acusaciones apuntan contra Menem, señalado por supuestamente haber impulsado publicaciones críticas hacia ese sector desde una cuenta de X. "Le mienten al Presidente", lanzó días atrás el streamer Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, quien incluso contradijo la postura conciliadora expresada por Milei.

En ese escenario, una eventual imagen de unidad entre los distintos sectores oficialistas aparece como uno de los principales objetivos políticos del Gobierno durante la jornada patria. En Casa Rosada consideran importante que tanto Caputo como Menem formen parte de la ceremonia para enviar una señal de calma hacia adentro del espacio.

Sin Victoria Villarruel

Otro dato que suma tensión al acto es la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde su entorno confirmaron que no recibió invitación formal del Poder Ejecutivo para asistir al Tedeum.

La relación con el jefe de Estado continúa deteriorada desde hace meses y tuvo uno de sus momentos más visibles hace exactamente un año, cuando Milei evitó saludarla públicamente y la definió como una "traidora".

La relación entre Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, está quebrada.

Las críticas de la Iglesia al Gobierno

La ceremonia también podría convertirse en una oportunidad para recomponer vínculos con la Iglesia Católica. García Cuerva será el encargado de pronunciar la homilía y se espera un mensaje con fuertes referencias al clima político y social del país.

El arzobispo ya había anticipado algunas críticas al advertir sobre el avance de la intolerancia y las descalificaciones hacia quienes piensan distinto. En el Gobierno esperan una postura dura por parte de la Iglesia, aunque sostienen que también que podría contemplar la evolución de algunos indicadores económicos, como la baja en la pobreza, que según el INDEC alcanzó el 28,2% en el segundo semestre de 2025, casi diez puntos menos respecto del mismo período del año anterior.

Sin embargo, desde la conducción de la Iglesia mantienen una mirada cautelosa sobre la situación social. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, expresó días atrás su preocupación por el deterioro económico que observan en sectores de clase media y alertó sobre el impacto creciente de la crisis en numerosas familias.