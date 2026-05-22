Reuniones de gabinete y mesa política: los protagonistas de las internas se verán las caras lunes y martes

La Casa Rosada se prepara para albergar una serie de debates institucionales de alta complejidad en un escenario signado por el recrudecimiento de las diferencias políticas entre sus principales referentes.

Así, el próximo lunes después de la celebración del tradicional Tedeum en el marco de la fecha patria del 25 de Mayo, se desarrollará la reunión de gabinete nacional, en tanto que el martes sesionará la mesa política del espacio, citas que obligarán a confluir en un mismo recinto a los protagonistas de los principales focos de conflicto.

La atención de la administración central se encuentra focalizada en dos disputas paralelas de primera línea: la confrontación entre el asesor estratégico Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por un lado; y el distanciamiento existente entre la senadora nacional Patricia Bullrich y el funcionario Manuel Adorni, por el otro.

Ambos frentes de conflicto exponen un reordenamiento de fuerzas que involucra de manera directa al sector que responde formalmente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Escalada técnica por cuentas digitales

El conflicto de mayor repercusión en las últimas horas corresponde al área parlamentaria y de comunicación digital.

Desde el sector liderado por Santiago Caputo se apuntó directamente contra la conducción de la Cámara Baja bajo la sospecha de coordinar de manera encubierta perfiles en redes sociales con orientaciones críticas hacia la gestión gubernamental, premisa que fue desestimada por el propio legislador afectado, quien instó a no subestimar la figura del presidente de la Nación.

En el marco de esta disputa, el comunicador Daniel Parisini -referente del espacio de asesores- atacó públicamente al titular del cuerpo legislativo asignándole el alias de "Periodista Rufus", denominación del usuario digital en discordia.

Si bien el jefe de Estado, Javier Milei, manifestó su respaldo institucional hacia el diputado en declaraciones recientes, también distribuyó consideraciones positivas hacia su estratega principal, intentando mantener un equilibrio entre las partes en disputa.

Exigencias patrimoniales y cambios de formato

Por otra parte, la controversia entre el ala legislativa y la vocería oficial sumó un nuevo capítulo luego de que se confirmara la presencia de Patricia Bullrich en la convocatoria ministerial del lunes. La legisladora sostuvo recientemente un cruce verbal directo por la situación patrimonial de los funcionarios y solicitó formalmente la presentación inmediata de las declaraciones juradas de bienes pertinentes, al tiempo que deslizó consideraciones respecto a que el primer mandatario "tiene una emocionalidad importante".

"Con total normalidad", anticipó el propio diputado Martín Menem al ser consultado respecto a las expectativas de convivencia para las deliberaciones de las próximas jornadas en la sede gubernamental.

No obstante, ante el nivel de confrontación interna, el Poder Ejecutivo nacional comenzó a evaluar la posibilidad de modificar la estructura de las reuniones de trabajo futuras.

El proyecto bajo análisis contempla restringir el acceso a los encuentros de gabinete y reservarlos con exclusividad para los miembros plenos de la administración ministerial, una reforma de formato que desplazaría de la mesa de debate cotidiano a los representantes del Poder Legislativo.