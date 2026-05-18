"Pobreza" y "delincuentes": las palabras que los argentinos eligen para definir el liberalismo, según un sondeo

Un sondeo de la consultora Giacobbe & Asociados realizado entre el 4 y el 9 de mayo sobre 2.500 casos en todo el país arrojó datos llamativos sobre cómo los argentinos perciben las grandes corrientes ideológicas del momento. Ante la pregunta de definir el liberalismo en una sola palabra, las respuestas más frecuentes fueron "pobreza", "corrupción" y "delincuentes", aunque también aparecieron con fuerza términos positivos como "libertad", "esperanza" y "progreso". La polarización en torno al concepto refleja la fractura del país en relación al modelo que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Para el progresismo, en cambio, la palabra dominante fue "avance", seguida por "decadencia", "igualdad" y "basura". También allí conviven visiones antagónicas, aunque la primera mención espontánea habla de una asociación mayoritaria con la idea de movimiento hacia adelante.

Milei en el piso, Bullrich a la cabeza

En el plano de las imágenes individuales, el presidente acumuló 53,9% de imagen negativa y solo 35,9% de positiva, uno de los registros más bajos de su trayectoria según la serie histórica de la consultora. Por el contrario, Patricia Bullrich se posicionó como la dirigente con mejor imagen positiva del país: 39,7% a favor y 49,7% en contra.

El resto del mapa político mostró números igualmente comprometidos. Cristina Kirchner registró 27,9% positivo y 59,3% negativo; Victoria Villarruel, 16,9% y 59,2% respectivamente. Mauricio Macri obtuvo apenas 16,5% positivo ante un 57,3% negativo, el peor desempeño del panel. Axel Kicillof marcó 34,1% positivo y 53,2% negativo, mientras que Myriam Bregman llegó a 31,9% positivo y 50,7% negativo.

Casi la mitad dice no poder resistir más

El dato más contundente del informe es el de la llamada "frontera de dolor tolerable": ante la pregunta de cuánto tiempo más creen poder resistir la situación económica actual, el 41,9% de los encuestados respondió que no puede resistir nada más. Un 15,1% dijo aguantar hasta seis meses, y un 8,2% hasta un año. Solo el 27,5% consideró que puede sostenerse durante los cuatro años que restan de mandato.

El relevamiento fue realizado mediante encuestas a dispositivos móviles, con muestreo ajustado por cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos y regiones, con un margen de error del 2%.