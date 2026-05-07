Casi el 40% cree que el principal problema del Gobierno es la corrupción y más del 65% considera que la gestión de Milei es mala

Casi el 40% de la ciudadanía cree que el principal problema en el Gobierno nacional es la corrupción y más del 65% considera que la gestión del presidente Javier Milei es mala.

Eso se desprende de un sondeo de las consultoras privadas Trespuntozero y Alaska, que se basó en 1.200 casos a nivel país, entrevistados entre el 17 y el 21 de abril último, con +/- 2,8% de margen de error.

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Trespuntozero es la encuestadora dirigida por la analista Shila Vilker, que suele trabajar más cerca de espacios opositores, en tanto que Alaska es la consultora de Juan Courel, quien fue secretario de Comunicación Pública cuando Daniel Scioli estuvo al frente de la Gobernación bonaerense.

Los resultados quedaron reflejados en un informe de 36 páginas, titulado "El estado del debate público", y todos transmiten malas noticias para la administración libertaria.

El porcentaje de los que ven "muy mal" a la gestión de Milei llega al 53,8% y, cuando a eso se suma el 11,5% que la observa "mal", la desaprobación alcanza 65,3 puntos. Se contrapone sólo un 33%, compuesto por un 19,9% de "muy bien" y 13,1% de "bien".

Encima, el 33% a favor es el punto más bajo desde que arrancó la serie, hace más de dos años, en tanto que la negativa de 65,3% sólo fue superada por un pico de 66,2% a principios del mes último.

Otro parámetro que deja el segundo dato muy complicado para la administración libertaria se refiere a los principales problemas del país.

En ese contexto, la "corrupción" lidera con el 38,5%, 10 puntos porcentuales más que en enero pasado.

Debajo, alejado, vienen los temas socieconómicos: desocupación (18,3%), pobreza (16,1%) e inflación (12,2%).

Cuando comenzó el Gobierno de Milei, la variable "corrupción" estaba en torno al 20%, pero los casos $Libra, ANDIS y el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fueron marcando picos en la serie.

Expectativas negativas

El sentimiento de pesimismo respecto al futuro alcanzó niveles alarmantes: un 61,2% de los encuestados afirmó que sus expectativas empeoraron durante el último mes.

Ese desplome en la confianza cobra una dimensión mayor al compararlo con registros previos, ya que representa un salto de 20 puntos porcentuales respecto a los valores de finales de 2025 y una diferencia de 30 puntos en relación con el cierre de 2024.

En cuanto a la atribución de culpas por el presente económico, los números arrojados por el sondeo de Trespuntozero y Alaska fueron contundentes al señalar la responsabilidad política.

El Gobierno actual se llevó la mayor carga de reprobación, siendo identificado por el 63,6% de los consultados como el principal responsable de la situación actual.

Muy por debajo de esa cifra, la opinión pública repartió responsabilidades entre gestiones anteriores, ubicando en segundo lugar al Gobierno de Cristina Fenández de Kirchner, con un 14,9%; seguido de cerca por la administración de Alberto Fernández, con un 14%.

El relevamiento también permitió observar una notable pérdida de peso de otros actores y procesos históricos que, en épocas anteriores, solían ocupar un lugar central en el discurso sobre las crisis nacionales.

En este sentido, los empresarios fueron señalados apenas por el 0,9% de la muestra, mientras que la herencia de la última dictadura militar y el Gobierno de Mauricio Macri obtuvieron porcentajes marginales del 0,8% y 0,6%, respectivamente.

Finalmente, la encuesta mostró que factores externos o ideológicos perdieron relevancia en el imaginario colectivo actual.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue responsabilizado sólo por el 0,5% de los consultados, mientras que el "neoliberalismo de los '90" y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvieron cifras casi insignificantes, del 0,4% y 0,1%, respectivamente.

El resto de la muestra se completó con un 2,8% que apuntó a "otros factores" y un escaso 1,4% que manifestó no tener una opinión formada al respecto.