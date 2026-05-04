La lista completa de los gastos de Adorni para poner bonito el country

Los gastos sin justificar el origen de los fondos, del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, alcanzan cerca del medio millón de dólares, después de la revelación hecha en el día de hoy por el contratista Matías Tobar, quien acompañó en el juzgado la lista de refacciones con sus costos en la casa del country Indio Cuá, que alcanzaron los 245 mil dólares.

Entre otros gastos interesantes, hay que recalcar que Adorni se gastó 3.500 dólares en una cascada muy bonita. Además, invirtió otros 6.500 en la construcción de una linda parrilla. Por otro lado, llaman la atención los más de 33.000 dólares norteamericanos nomenclados en la lista entregada por Tobar, como "extras de carpintería".

Por otra parte, hay otros 4.900 dólares invertidos en una linda Isla para la cocina, y un gasto de 4.600 dólares en sillas, que a ese valor, bien podrían ser tronos.

Si bien no se distingue en el presupuesto la instalación y compra de un jacuzzi, si aparece un gasto en "cabezales para jacussi (sic)" lo que indicaría que Adorni se hizo instalar un jacuzzi o al menos, ya tiene donde apoyar su cabeza cuando tenga uno.

El jefe de Gabinete, además de la parrilla se hizo instalar un horno de hierro del tipo Tromen, que le costó casi otros 2.000 dólares e invirtió 83 unidades de la moneda norteamericana en un dispenser de detergente.

El presupuesto indica las fechas en que Adorni tenía que ir pagando los gastos de la construcción. El 16/11/2024 habría entregado 35 mil dólares y el 21/12 del mismo año, otros 20 mil. Luego, el 5/4/2025 pagó otros 10 mil dólares y el 13 del mismo mes, 20 mil. El primero de mayo, Día del Trabajador, desembolsó 30 mil dólares más, al igual que el 17 del mismo mes. Mayo complicado el de 2025, le tocó pagar otra vez el día 30, nada menos que 40 mil dólares.

Casi un mes después, el 29 de junio, solventó 30 mil dólares adicionales y el 6 de julio adicionó 10 mil dólares más Solo dos semanas después, el 18 de julio, Adorni volvió a pagar, esta vez 40 mil dólares.