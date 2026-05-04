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Lunes, 4 de mayo de 2026

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COMUNICADO

La Universidad de Buenos Aires advierte sobre dificultades en la atención de sus hospitales universitarios

La UBA alerta por complicaciones en la capacidad de atención médica dentro de su red de hospitales universitarios.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que la prestación de servicios en su red de hospitales podría verse afectada en el contexto de demoras en la asignación de recursos presupuestarios correspondientes al año en curso. 

De acuerdo con la institución, esta partida -estimada en 80.000 millones de pesos- contemplaba una ejecución parcial en los primeros meses del año. 

La situación impactaría en el funcionamiento operativo de los seis hospitales que integran la red UBA

Desde la UBA señalaron que este escenario se inscribe en un contexto más amplio de tensiones institucionales entre el sistema universitario y el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, en relación con la implementación de normativas de financiamiento aprobadas previamente.

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