La UBA viajará a la Luna: el satélite argentino Atenea se integra a la misión Artemis II de la NASA

La Universidad de Buenos Aires formará parte de la expedición Artemis II, la misión de la NASA que marcará el regreso de una tripulación humana a la órbita lunar tras 54 años de ausencia.

El evento central de este hito tecnológico será el despegue del micro satélite argentino Atenea, un desarrollo liderado por la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA) junto a diversos organismos científicos nacionales.

El lanzamiento está programado para ocurrir entre el 1 y el 6 de abril desde la base de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

Tecnología soberana en el espacio profundo

Atenea es un microsatélite de clase 12U, con dimensiones de 30 x 20 x 20 cm, diseñado para ser desplegado desde el Orion Stage Adapter (OSA) unas cinco horas después del despegue, una vez que el módulo se separe de la nave Orion.

Argentina se posiciona así como uno de los únicos cuatro países, junto a Corea del Sur, Arabia Saudita e Alemania, que lograron cumplir con los estándares técnicos para sumar carga útil a esta misión.

"Somos casi 50 países los que firmamos el convenio con la NASA para participar del proyecto Artemis II, que se firmó en 2023, cuando su director visitó nuestra Facultad de Ingeniería. A partir de esa instancia, se invitó a todos los países firmantes a presentar proyectos. Solo cuatro quedamos seleccionados habiendo 14 lugares en el cohete", explicó Alejandro Martínez, decano de la FIUBA.

El directivo remarcó que para ser parte de la partida debieron cumplir "estándares de seguridad extremadamente estrictos que exige la NASA para no poner en riesgo una misión tripulada como esta".

Objetivos científicos y validación de datos

El satélite tendrá la tarea de medir niveles de radiación en órbitas profundas, evaluar componentes comerciales bajo condiciones extremas y captar datos de GPS para optimizar maniobras en órbitas de transferencia geoestacionaria.

Estas funciones permitirán elevar el nivel de madurez de tecnologías que serán críticas para futuras exploraciones espaciales.

Fernando Filippetti, director del Proyecto ASTAR y responsable de la UBA en el desarrollo, señaló que el objetivo principal es la validación tecnológica en condiciones reales.

"Contamos con un equipo integrado casi en su totalidad por estudiantes, que desarrollan las distintas partes del satélite", destacó el docente, quien también recordó que la institución buscaba una oportunidad de este calibre desde el año 2000. "Estamos muy entusiasmados con esta nueva oportunidad", concluyó.

Cooperación institucional argentina

El proyecto Atenea es liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y cuenta con la colaboración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), las universidades nacionales de La Plata (UNLP) y San Martín (UNSAM), y la empresa VENG S.A.

Representando a la UBA, los profesores Guillermo Salvatierra y Fernando Filippetti ya se encuentran en Cabo Cañaveral para supervisar los detalles finales de una misión que durará diez días y utilizará la gravedad lunar para regresar a la Tierra, sentando las bases para el próximo descenso humano en la superficie del satélite natural.