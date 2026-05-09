Alarmante: más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en las universidades nacionales desde que Milei es presidente

U n informe sobre la crisis que padecen actualmente las universidades en Argentina indicó que esta situación se potenció luego de que el presidente Javier Milei redujera el presupuesto universitario un 45,60%. En tanto, el estudio reveló que 10 mil docentes renunciaron a sus puestos en universidades nacionales desde el cambio de Gobierno.

El informe de autoridades universitarias recorre diversos puntos, como la caída del poder adquisitivo de los docentes, renuncias de los mismos hasta el momento, situaciones de hospitales universitarios y otros ítems.

Sin embargo, uno de los puntos que más llama la atención tiene que ver con que más de 10.000 docentes renunciaron a sus puestos en universidades nacionales de Argentina debido a salarios considerados de pobreza. El dato es aportado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Algunos ejemplos de la UBA:

Ciencias Exactas y Naturales: renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre 2023 hasta abril 2026, se pierde 1 cada 2 días. Hace 3 años eran 3.000 y hoy son cerca de 2.600.

renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre 2023 hasta abril 2026, se pierde 1 cada 2 días. Hace 3 años eran 3.000 y hoy son cerca de 2.600. Ingeniería: renunciaron 342 profesores desde que asumió Milei.

renunciaron 342 profesores desde que asumió Milei. Agronomía: entre 2024 y 2025 renunciaron más de 100 personas. Se trata principalmente de docentes e investigadores de entre 30 y 40 años, altamente capacitados (doctorados y postdoctorados) que en muchos casos se van a universidades del exterior del país.

entre 2024 y 2025 renunciaron más de 100 personas. Se trata principalmente de docentes e investigadores de entre 30 y 40 años, altamente capacitados (doctorados y postdoctorados) que en muchos casos se van a universidades del exterior del país. Veterinaria: renunciaron 103 docentes desde que asumió Milei.

renunciaron 103 docentes desde que asumió Milei. Colegio Nacional de Buenos Aires: renunciaron 134 personas desde que asumió Milei.

renunciaron 134 personas desde que asumió Milei. Carlos Pellegrini: renunciaron 93 personas desde que asumió Milei.





Durante el último período, la inversión en educación superior sufrió una retracción histórica, pasando de representar el 0,72% del PBI en 2023 a un magro 0,47% en la actualidad.

La estructura salarial actual evidencia esta precariedad:

Dedicación simple: Los haberes oscilan entre $177.117 y $351.995.

Dedicación exclusiva: Los montos varían entre $885.590 y $1.582.283.

Resulta alarmante que solo el cargo de mayor jerarquía y carga horaria logre cubrir la canasta básica total para una familia tipo, superándola por una diferencia de apenas $150.000.