Paro a la japonesa: la UBA ofrece atención veterinaria y odontológica gratuita
Bajo la modalidad de "paro a la japonesa", la universidad pública instaló consultorios abiertos y clases públicas para visibilizar el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al Presupuesto 2026.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante este miércoles y por 24 horas una jornada de atención gratuita en salud humana y animal, en reclamo de una actualización salarial urgente para docentes y no docentes, y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En una demostración de fuerza que combinó el reclamo gremial con el servicio social, la medida se enmarca en un "paro a la japonesa", con continuidad de clases y servicios abiertos a la comunidad, con el objetivo de visibilizar el conflicto sin interrumpir por completo la actividad académica.
Las acciones se desarrollan en distintas sedes, con eje en Plaza Houssay y la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde se realizan clases públicas, exhibiciones y atención sanitaria gratuita.
Filas bajo la lluvia
Desde las primeras horas de la jornada se registraron extensas filas, pese a las condiciones climáticas adversas. En varios casos, los asistentes aguardaron durante horas para acceder a servicios de odontología y veterinaria.
En Av. Córdoba 2100 se brindó atención sin costo en odontología -incluyendo extracciones y prótesis-, medicina general, servicios ópticos y oftalmológicos, y asistencia veterinaria para perros y gatos.
La propuesta también incluyó clases abiertas, talleres, muestras científicas y asesoramiento gratuito en materia legal y económica para quienes se acercaron.
La protesta responde a una convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional y se replica en distintas casas de estudio del país.
El eje del reclamo: Presupuesto 2026
Bajo la consigna "El presupuesto baja, nuestro compromiso sube", docentes, no docentes, investigadores y estudiantes buscan reflejar la situación del sistema universitario, que la UBA define como una "asfixiante situación de atraso salarial" junto a un "desfinanciamiento universitario".
La institución, junto a otras universidades nacionales, reclama desde hace meses la plena aplicación de la ley de financiamiento, ya sancionada pero -según sostienen- aún no implementada en su totalidad por el Gobierno nacional.
Entre los principales pedidos figura la actualización presupuestaria acorde a la inflación, para garantizar el funcionamiento, los salarios, la investigación y los hospitales universitarios.
Asimismo, se expresó el rechazo al Presupuesto 2026, que no contempla lo establecido en la normativa y que, en algunos casos, implicaría recortes reales, como posibles reducciones en partidas destinadas a hospitales universitarios.
Por último, también se reiteró el reclamo por la emergencia presupuestaria y salarial declarada por el Consejo Superior de la UBA.