Paro a la japonesa: la UBA ofrece atención veterinaria y odontológica gratuita

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante este miércoles y por 24 horas una jornada de atención gratuita en salud humana y animal, en reclamo de una actualización salarial urgente para docentes y no docentes, y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En una demostración de fuerza que combinó el reclamo gremial con el servicio social, la medida se enmarca en un "paro a la japonesa", con continuidad de clases y servicios abiertos a la comunidad, con el objetivo de visibilizar el conflicto sin interrumpir por completo la actividad académica.

Largas filas para la atención odontológica gratuita.

Las acciones se desarrollan en distintas sedes, con eje en Plaza Houssay y la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde se realizan clases públicas, exhibiciones y atención sanitaria gratuita.

Filas bajo la lluvia

Desde las primeras horas de la jornada se registraron extensas filas, pese a las condiciones climáticas adversas. En varios casos, los asistentes aguardaron durante horas para acceder a servicios de odontología y veterinaria.

En Av. Córdoba 2100 se brindó atención sin costo en odontología -incluyendo extracciones y prótesis-, medicina general, servicios ópticos y oftalmológicos, y asistencia veterinaria para perros y gatos.

La propuesta también incluyó clases abiertas, talleres, muestras científicas y asesoramiento gratuito en materia legal y económica para quienes se acercaron.

La protesta responde a una convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional y se replica en distintas casas de estudio del país.

El eje del reclamo: Presupuesto 2026

Bajo la consigna "El presupuesto baja, nuestro compromiso sube", docentes, no docentes, investigadores y estudiantes buscan reflejar la situación del sistema universitario, que la UBA define como una "asfixiante situación de atraso salarial" junto a un "desfinanciamiento universitario".

La convocatoria por parte de la UBA.

La institución, junto a otras universidades nacionales, reclama desde hace meses la plena aplicación de la ley de financiamiento, ya sancionada pero -según sostienen- aún no implementada en su totalidad por el Gobierno nacional.

Entre los principales pedidos figura la actualización presupuestaria acorde a la inflación, para garantizar el funcionamiento, los salarios, la investigación y los hospitales universitarios.

Asimismo, se expresó el rechazo al Presupuesto 2026, que no contempla lo establecido en la normativa y que, en algunos casos, implicaría recortes reales, como posibles reducciones en partidas destinadas a hospitales universitarios.

Por último, también se reiteró el reclamo por la emergencia presupuestaria y salarial declarada por el Consejo Superior de la UBA.