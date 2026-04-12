Javier Milei se aferra al ajuste y entra en terreno hostil

El sacrificio que el presidente de la Nación, Javier Milei, fijó para su Gabinete a comienzos del 2024 está cerca de quedar compensado. El congelamiento de los sueldos de los ministros nacionales llegó a su fin en enero de 2026 y el aumento alcanzará en mayo próximo un 124%. En cinco meses, el esfuerzo de esos dirigentes políticos frente a la inflación habría sido casi reparado: de cobrar 3 millones de pesos, llegarán a $8 millones.



El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 931/2025 excluye al presidente Milei, pero llevaría a sus principales funcionarios a percibir haberes mensuales que superan los 5 mil dólares (a un cambio oficial de $1.400), según aceptaron en diálogo con Crónica fuentes de la Casa Rosada esta semana. La normativa la firman el líder de La Libertad Avanza y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros.

La mejora para los ministros fue ocultada en el discurso que dio Milei el último 1 de marzo desde el Congreso, cuando en cadena nacional defendió su modelo económico basado en el "mayor ajuste fiscal de la historia" y pidió a la sociedad que "no aflojemos, hagamos que todo el esfuerzo haya valido la pena".

Fue cuando afirmó que "todos hemos hecho enormes esfuerzos" y que, " de hecho, los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados desde la misma fecha en que hemos asumido. Por lo tanto, sabemos que el camino es arduo pero también sabemos que el rumbo es el correcto".

Pero los sueldos del Gabinete se habían descongelado. Lo que sí estaba paralizado y sigue así es, por ejemplo, el bono de 70.000 pesos que los jubilados de la mínima (más de la mitad de ese universo) cobran cada mes desde diciembre 2023 y que en mayo 2026 llegará a los 464.000 pesos. Unos 330 dólares.

Se suman datos también recientes del INDEC sobre los ingresos de la población en el cuarto trimestre de 2025 que revelaron que si bien el promedio fue de $1.068.540, la mitad de las personas con empleo formal gana menos de 800 mil pesos por mes. Unos 570 dólares.

Javier Milei, complicado por las causas por presunta corrupción y las encuestas que dan en negativo.

El precio de las cosas

Cuando Milei llamó a que "no aflojemos", todavía se esperaba la inflación oficial de febrero que finalmente fue del 2,9%. Marcó el décimo mes de suba ininterrumpida del índice general de precios al consumidor. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió esta semana que marzo -cifra que se publicará la próxima- sería otro mes de alza cercana al 3%.

A pesar de la escalada, el ministro rechazó que haya una "estanflación" (suba de precios generalizada con recesión) y marcó que el gobierno no se desviará del camino fijado.

Si bien hay algunos sectores productivos con muy buenos resultados, como la minería y el campo -de hecho el Banco Central efectuó esta semana la mayor compra de dólares en dos años y alcanzó más de 5.000 millones en lo que va del 2026-, el índice de actividad industrial manufacturera del último jueves fue lapidario por la caída interanual registrada del 8,7% promedio sobre el mes de febrero, con datos de derrumbe en la categoría textil del 23% y en la automotriz del 24%. La industria atraviesa una contracción similar a la de los meses de salida de la pandemia del coronavirus.

Escándalos

Aquel "no aflojemos" del Presidente fue previo, además, a los escándalos que rodean al patrimonio del Adorni, ya devenidos en investigación judicial. Milei venía del triunfo electoral de octubre en las legislativas y de la consecuente victoria parlamentaria sobre la reforma laboral, facilitada por gobernadores aliados y dialoguistas.

Pocas semanas después, con Adorni ratificado hasta el cansancio y con la mitad de las provincias auxiliadas por un mecanismo de adelantos de coparticipación para hacer frente a los compromisos básicos, el Presidente se hizo eco de cierto malestar y escribió en X para volver a pedir "paciencia" y reconoció que "estos meses fueron duros" -no sería el caso de los sueldos de sus ministros-.

Milei se mantuvo firme y reiteró que "el rumbo es el correcto y cambiarlo sería dinamitar lo logrado".

Manuel Adorni, en la mira por sus causas en la Justicia.

Prioridades

Son semanas complicadas para el gobierno y las encuestas lo reflejan a punto tal que, por primera vez desde que asumió Milei, una medición ubicó al gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por encima del partido violeta en caso de un balotaje en 2027.

En ese marco, seguirán los esfuerzos por volver a posar el foco en los postulados de La Libertad Avanza. La mesa política se reuniría la semana próxima en la Casa Rosada con prioridades que viene demorando, como el envío al Congreso de la Ley de Hojarasca que deroga más de 70 normas; del tratado en materia de patentes que pide Estados Unidos tras el pacto de reciprocidad comercial; y el paquete de leyes relacionadas a la propiedad privada.

A su vez, aunque con versiones cruzadas, el Poder Ejecutivo estaría cerca de mandar un proyecto de reforma electoral. Incluirá la eliminación de las PASO -escenario que complicaría al peronismo para definir un candidato- y crece el rumor de un adelantamiento de las elecciones presidenciales -para molestar a gobernadores que coquetean con un desdoblamiento de las provinciales-.

Viaje

Así, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, evalúa un viaje con Adorni a la Patagonia para el próximo jueves, donde se mostraría con el jefe de Gabinete en Vaca Muerta, en una actividad organizada por YPF.

Viene de celebrar en el Congreso la aprobación de la Ley de Glaciares, sin Adorni, con el ministro del Interior, Diego Santilli. La oposición le cantó: "¿Y Adorni dónde está?".

Los Milei, por primera vez en mucho tiempo, se sienten en territorio hostil. La peor crisis política que atravesaron hasta ahora fue económica, cuando el dólar se disparaba en la previa electoral de octubre último. Ahora, el lío es otro.

Por eso, el Presidente agregó en su mensaje: "Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación".

Javier Milei y Karina Milei: ¿Divididos por Manuel Adorni?

Las encuestas

Fiel a su adicción a las redes sociales, Milei descalificó duramente en X a las consultoras que en la última semana publicaron sendos estudios que lo dejaban en mala posición. En ellas se hacía referencia a que el 66% de la población está disconforme con la gestión libertaria (cifra que se eleva al 73% en el caso de la situación económica) y que por primera vez, Kicillof se ubicaba delante del actual jefe de Estado en un hipotético balotaje en 2027.

El enojo presidencial se dirigió contra Raúl Timerman (hermano del ex canciller del kirchnerismo) y Shila Vilker, responsables de La Sastrería y Tres Punto Zero, respectivamente. Milei los calificó de "delincuentes a sueldo" y especificó: "Uno peruKa rabioso, la otra pasada de zurda... obviamente, siempre con preguntas sesgadas para satisfacer el apetito antiliberal".