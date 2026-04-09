Sigue el desplome de la industria con un 8,7% de caída interanual en febrero: los sectores más afectados

El desplome de la industria no encuentra freno y en febrero marcó su octavo mes de caída. Según el informe del INDEC, donde se analizan 9 categorías, el promedio de retroceso es de 8,7% respecto a igual mes de 2025. El sector automotriz se hundió 24% en los últimos 12 meses.

Es un panorama preocupante en el marco del último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que reveló un alza de la tasa de desocupación al 7,5%.

En la serie histórica del índice de producción industrial manufacturero publicado este jueves por el ente estadístico oficial, febrero reveló un regreso a niveles de salida de la pandemia. El leve crecimiento acumulado entre 2021 y 2023 se perdió y la actividad quedó por debajo de 2018-2019.

La industria regresó a niveles de salida de la pandemia.

Por su parte, en la comparación con enero, la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 4% y el índice serie tendencia-ciclo marcó una variación positiva de 0,2%.

Sector por sector: radiografía de la industria en 2026

El índice de producción industrial manufacturero registró en febrero de 2026 una caída generalizada, con un descenso del 4,0% mensual, del 8,7% interanual y del 6,0% acumulado en el primer bimestre.

El deterioro atraviesa a casi todos los sectores, con algunas excepciones puntuales.

Grafico del INDEC sobre la industria manufacturera en febrero 2026.

Entre los rubros más afectados, se destacan "Otros equipos, aparatos e instrumentos", que lidera la contracción con una baja interanual del 24,6%, seguido por "Automotores y otros equipos de transporte" (-24,0%) y "Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado", que retrocede un 22,6%. Estas áreas muestran además fuertes caídas acumuladas, evidenciando un proceso sostenido de retracción.

También presentan caídas significativas "Productos de metal, maquinaria y equipo" (-20,0% interanual) y "Muebles y otras industrias manufactureras" (-12,3%), en un contexto de menor demanda y freno en la actividad productiva.

Por su parte, "Minerales no metálicos y metálicas básicas" cae un 10,1% interanual, siendo además el sector con mayor descenso mensual (-11,8%), lo que refleja un impacto inmediato en actividades vinculadas a la construcción y la industria pesada.

En los segmentos de consumo masivo, "Alimentos, bebidas y tabaco" registra una baja más moderada del 7,2% interanual, aunque igualmente negativa, mientras que "Madera, papel, edición e impresión" muestra una leve caída interanual del 1,5%, siendo el único sector con crecimiento mensual (+0,3%).

La excepción dentro de la retracción industrial: Petróleo

La excepción dentro del panorama recesivo es "Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico", que crece un 2,7% interanual y acumula una suba del 3,2%, aunque no logra compensar las fuertes caídas del resto de los rubros.

Con este panorama, el impacto sobre el empleo industrial podría profundizarse en los próximos meses, especialmente porque las caídas más pronunciadas se concentran en sectores con alta proporción de trabajo registrado y estructuras productivas intensivas en mano de obra formal, como automotriz, maquinaria y equipos.

La contracción en estos segmentos no solo reduce horas trabajadas y suspensiones, sino que también eleva el riesgo de recortes de personal en puestos de mayor estabilidad, lo que podría trasladarse a un deterioro más visible en los indicadores de empleo formal.