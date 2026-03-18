INDEC: la desocupación subió al 7,5% y ya afecta a más de 1,6 millones de personas

La tasa de desocupación en Argentina subió al 7,5% al cierre de 2025, lo que significa que 1,64 millones de personas no tienen empleo y lo buscan activamente. Según los datos del Indec, la cifra representa un salto de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

El mapa del desempleo en el país

El informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) detalló que la oferta laboral alcanzó a 22,72 millones de personas. Sin embargo, la economía no pudo absorber la demanda: se perdieron 142.600 puestos de trabajo en solo tres meses.

En la comparación interanual, el panorama es más crítico. El desempleo creció en 245.700 trabajadores respecto al cuarto trimestre de 2024, según la extrapolación realizada sobre los 31 aglomerados urbanos del país.

Los jóvenes, los más castigados

El dato más alarmante del Indec se centra en la población joven. La falta de oportunidades golpeó con fuerza a las mujeres de 14 a 29 años, donde la desocupación trepó 3 puntos.

En el caso de los varones jóvenes, el impacto fue aún mayor con una suba del 3,7%. Por el contrario, en los sectores de 30 a 64 años, las cifras se mantuvieron estables, concentrando la crisis laboral en quienes buscan su primer empleo o tienen menos experiencia.