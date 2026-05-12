Anses paga más de $360.000 a desempleados: ¿Cómo anotarse y cobrar la prestación?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un respaldo económico para personas que perdieron su trabajo formal sin causa justa. Esta asistencia busca acompañar a los desempleados mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral vigente.

Durante mayo de 2026, el monto máximo de esta prestación alcanza los $363.000 mensuales, cifra que se ajusta según el salario previo del trabajador. Además del dinero, el organismo garantiza la continuidad de la cobertura de salud y las asignaciones familiares correspondientes.

Montos y requisitos de la Prestación por Desempleo en mayo

Para calcular el pago, la ANSES toma como referencia el 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses antes del despido. Sin embargo, existen topes definidos por el Salario Mínimo: el piso actual es de $181.500 y el techo máximo llega a los $363.000.

El beneficio no se limita únicamente al cobro de una suma de dinero. Quienes lo soliciten mantienen la cobertura de su obra social, el acceso a las asignaciones familiares por sus hijos y el cómputo de este período como tiempo de aportes jubilatorios.

La prestación para desempleados de Anses se puede tramitar de manera gratuita, tanto online como presencial.

La duración de la ayuda varía según la historia laboral de cada persona, pudiendo extenderse entre 2 y 12 meses. En el caso de los trabajadores mayores de 45 años, el organismo suma automáticamente seis meses adicionales de cobro.

Para acceder a este beneficio en mayo de 2026, es necesario cumplir con los siguientes aportes mínimos:

Trabajadores permanentes : tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales : haber trabajado más de 90 días en el último año.

Sector de la construcción: contar con un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años.

El trámite es totalmente gratuito y se puede iniciar a través de la plataforma Mi ANSES o de forma presencial en las oficinas con turno previo. El solicitante debe presentar su DNI original y el telegrama de despido o la documentación que acredite el fin de la relación laboral.

Por último, el calendario de pagos para este mes ya está confirmado. Los depósitos se realizarán según la terminación del documento de identidad entre el 22 y el 28 de mayo de 2026.



