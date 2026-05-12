Haberes para jubilados con bono: ¿Quiénes cobran hoy, martes 12 de mayo?
Continúa el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para el sector previsional. Conocé qué terminación de DNI percibe sus haberes hoy.
El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue su curso durante la segunda semana completa de mayo, destinado a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Este martes 12, el organismo procede a la acreditación de haberes para un nuevo grupo de beneficiarios, integrando el aumento del 3,4% por movilidad y el bono de refuerzo.
Jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran este martes 12 de mayo?
De acuerdo al esquema unificado que agrupa a jubilados de la mínima y titulares de pensiones, hoy perciben sus ingresos quienes tengan:
Jubilados y pensionados (haberes mínimos): DNI terminados en 1.
Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3.
El dinero se deposita automáticamente en las cuentas bancarias de los titulares y puede retirarse a través de cajeros automáticos o utilizarse mediante compras con tarjeta de débito.
Atención a los cobros de mayo: las fechas completas
Jubilados que cobran la mínima
DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.
DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.
DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.
DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.
DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.
DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.
DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.
DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.
DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.
DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.
Jubilados que superan la mínima
DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.
DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.
DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.
DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.
DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.
DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.
DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.
Cobros: ¿Cuánto paga la ANSES en mayo?
Para quienes cobran este martes, la liquidación final se compone de dos conceptos clave que garantizan un piso de ingresos:
Haber mínimo: con la actualización de mayo, se ubica en $393.174,10.
Bono extraordinario: se suma un refuerzo de $70.000.
Monto final: el total a cobrar es de $463.174,10.
Aquellos beneficiarios que superan levemente la mínima, pero no llegan al tope mencionado, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar los $463.174,10.
Los jubilados y pensionados no necesitan realizar ningún trámite adicional para percibir el bono de $70.000, ya que el sistema lo incluye automáticamente en el recibo de haberes de mayo, el cual puede consultarse y descargarse desde la plataforma Mi ANSES.