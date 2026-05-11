El importante beneficio para jubilados de ANSES que ayuda a "estirar" los haberes en mayo: ¿Cómo funciona?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó en mayo con el pago de jubilaciones con aumento y, además, mantiene un beneficio que permite ahorrar en compras y servicios para ayudar a "estirar" los haberes.

El programa alcanza a más de 12.000 comercios de todo el país y permite acceder a rebajas automáticas al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación.

Se trata de "Beneficios ANSES", un programa que alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Este mes, cuenta con más de 7.000 comercios adheridos, entre supermercados y locales de cercanía de todo el país.

En supermercados, los beneficios parten desde el 10% y, en algunas cadenas, no tienen límite de devolución. Además, en productos de limpieza y perfumería, el reintegro puede llegar al 20%.

El listado de supermercados y comercios donde se aplica el beneficio de la ANSES





El programa "Beneficios ANSES" ofrece descuentos y reintegros con distintas condiciones según cada cadena. A continuación, el detalle de los principales establecimientos adheridos:

Disco , Jumbo y Vea : 10% de descuento en todos los rubros, incluso carnes, y 20% en perfumería y limpieza. No tiene tope de reintegro, aunque no se acumula con otras promociones.

, : 10% de descuento en todos los rubros, incluso carnes, y 20% en perfumería y limpieza. No tiene tope de reintegro, aunque no se acumula con otras promociones. Coto , La Anónima y Super CAS/FASA : 10% de descuento en todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro y no acumulable con otras ofertas.

, y : 10% de descuento en todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro y no acumulable con otras ofertas. Josimar : 15% de descuento en todos los rubros. No tiene tope de reintegro y no se acumula con otras promociones vigentes.

: 15% de descuento en todos los rubros. No tiene tope de reintegro y no se acumula con otras promociones vigentes. Carrefour : 10% de descuento en todos los rubros, salvo carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $35.000, no acumulable con otras promociones.

: 10% de descuento en todos los rubros, salvo carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $35.000, no acumulable con otras promociones. Día : 10% de descuento en todos los rubros. Tope de reintegro de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

: 10% de descuento en todos los rubros. Tope de reintegro de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones. Changomas : 10% de descuento en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de $1.000 por transacción y límite de $15.000 mensuales, no acumulable con otros beneficios.

: 10% de descuento en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de $1.000 por transacción y límite de $15.000 mensuales, no acumulable con otros beneficios. Toledo : 20% de descuento en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro, no acumulable con otras promociones.

: 20% de descuento en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro, no acumulable con otras promociones. Otros comercios adheridos (más de 7.000 locales): 10% de descuento en todos los rubros, con tope de $1.000 por transacción. Permite acumulación con otras promociones.

Este programa de la ANSES para jubilados ofrece en mayo descuentos de entre el 10% y el 20% en supermercados y farmacias (Imagen ilustrativa).

Beneficios de bancos para jubilados de la ANSES

Las entidades bancarias también suman promociones propias que se complementan con los beneficios generales de la Administración Nacional de la Seguridad Social, con reintegros, descuentos y facilidades de pago para jubilados y pensionados.

Banco Nación : ofrece un reintegro adicional del 5% para quienes cobran sus haberes en la entidad, utilizando tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ con MODO. Aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. El beneficio tiene un tope de $5.000 semanales y hasta $20.000 mensuales por usuario.

: ofrece un reintegro adicional del 5% para quienes cobran sus haberes en la entidad, utilizando tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ con MODO. Aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. El beneficio tiene un por usuario. Banco Galicia : permite a jubilados y pensionados acceder a hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El beneficio se aplica con tarjetas vinculadas a la seguridad social y contempla un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

: permite a jubilados y pensionados acceder a y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El beneficio se aplica con tarjetas vinculadas a la seguridad social y contempla un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Banco Supervielle : organiza sus beneficios por días y rubros. Los martes ofrece 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás. Con tarjeta de débito física, el tope es de $25.000, mientras que con QR es de $15.000. Además, incluye 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles.

: organiza sus beneficios por días y rubros. Los martes ofrece en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás. Con tarjeta de débito física, el tope es de $25.000, mientras que con QR es de $15.000. Además, incluye 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles. Banco Provincia de Buenos Aires: a través de la billetera digital Cuenta DNI, brinda un 5% de descuento en supermercados como Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini. El tope es de $5.000 semanales por persona y puede acumularse con otras promociones bancarias o comerciales.

Cómo acceder a los beneficios de la ANSES y quiénes pueden utilizarlos

Para acceder a estos descuentos, los titulares deben pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran sus haberes o asignaciones.

En la mayoría de los casos, la rebaja se aplica automáticamente en el momento de la compra o se acredita luego como reintegro en la cuenta bancaria.

El programa de la ANSES no alcanza solo a jubilados y pensionados, sino también a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y el programa Progresar.

La forma en que se aplica el beneficio depende de cada comercio. En algunos casos, el descuento se realiza directamente en la línea de caja, mientras que en otros el reintegro se deposita en la cuenta del beneficiario dentro de los días posteriores a la compra.

Toda la información actualizada sobre locales adheridos, promociones vigentes y condiciones específicas puede consultarse en los canales oficiales de anses.gob.ar.