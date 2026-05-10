Calendario completo de ANSES: ¿Cuáles son las fechas de cobro de mayo para cada prestación?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para todas sus prestaciones sociales. Como ocurre habitualmente, el cronograma se organiza de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios, lo que permite ordenar los cobros a lo largo del mes.

En esta oportunidad, el esquema presenta una particularidad: el feriado del 25 de mayo interrumpirá la actividad, por lo que ese día no habrá pagos. De esta manera, el calendario se reanudará el 26 de mayo, manteniendo el orden previsto para cada grupo.

Además, la mayoría de las prestaciones recibirán un aumento del 3,38%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Esta actualización impacta tanto en jubilaciones como en asignaciones y otros beneficios.

Calendario de pagos de ANSES para mayo

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo



Jubilaciones y pensiones que superen haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo



Pensiones No Contributivas



DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo



DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo



Asignación por Embarazo



DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo





Los beneficiarios pueden conocer con anticipación la fecha exacta de cobro y planificar sus gastos durante el mes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo



Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)



Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas



Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio



Prestación por Desempleo

