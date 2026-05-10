Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 10 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
TOMÁ NOTA

Calendario completo de ANSES: ¿Cuáles son las fechas de cobro de mayo para cada prestación?

Los beneficiarios de ANSES ya pueden consultar las fechas de cobro, de acuerdo a su prestación y terminación del DNI.

LBarrios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para todas sus prestaciones sociales. Como ocurre habitualmente, el cronograma se organiza de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios, lo que permite ordenar los cobros a lo largo del mes.

En esta oportunidad, el esquema presenta una particularidad: el feriado del 25 de mayo interrumpirá la actividad, por lo que ese día no habrá pagos. De esta manera, el calendario se reanudará el 26 de mayo, manteniendo el orden previsto para cada grupo.

Además, la mayoría de las prestaciones recibirán un aumento del 3,38%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Esta actualización impacta tanto en jubilaciones como en asignaciones y otros beneficios.

Calendario de pagos de ANSES para mayo

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 21 de mayo


Jubilaciones y pensiones que superen haberes mínimos

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo


Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo


Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo


Los beneficiarios pueden conocer con anticipación la fecha exacta de cobro y planificar sus gastos durante el mes.
Los beneficiarios pueden conocer con anticipación la fecha exacta de cobro y planificar sus gastos durante el mes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo


Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio


Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio


Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Anses