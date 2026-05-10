Calendario completo de ANSES: ¿Cuáles son las fechas de cobro de mayo para cada prestación?
Los beneficiarios de ANSES ya pueden consultar las fechas de cobro, de acuerdo a su prestación y terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para todas sus prestaciones sociales. Como ocurre habitualmente, el cronograma se organiza de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios, lo que permite ordenar los cobros a lo largo del mes.
En esta oportunidad, el esquema presenta una particularidad: el feriado del 25 de mayo interrumpirá la actividad, por lo que ese día no habrá pagos. De esta manera, el calendario se reanudará el 26 de mayo, manteniendo el orden previsto para cada grupo.
Además, la mayoría de las prestaciones recibirán un aumento del 3,38%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Esta actualización impacta tanto en jubilaciones como en asignaciones y otros beneficios.
Calendario de pagos de ANSES para mayo
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen haberes mínimos
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo