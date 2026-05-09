Aumento y bono para jubilados en mayo: ¿En qué fechas se cobra?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el calendario de pagos de mayo de 2026 para jubilados y pensionados.

Este mes, los haberes llegan con un bono y un aumento del 3,4%, porcentaje que responde a la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.

Montos confirmados para jubilados: ¿Cuánto se cobra en mayo?





Tras el último ajuste, los valores de las prestaciones previsionales se actualizaron para garantizar un piso mínimo de ingresos. El esquema queda conformado de la siguiente manera:

Haber mínimo : se ubica en $393.174,10 .

Bono de refuerzo : se mantiene el pago extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Total garantizado: ningún jubilado cobrará menos de $463.174,10 este mes.

Para aquellos beneficiarios que superan la mínima pero no alcanzan el tope de $463.174,10, el organismo liquidará un bono proporcional hasta completar dicha cifra.

Calendario de pagos de mayo





Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.



DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Jubilados: ¿Cuándo cobran en mayo con aumento y bono?

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.





Los beneficiarios pueden consultar su recibo de haberes detallado a través de la plataformao en los cajeros automáticos al momento de realizar la extracción, donde figurará el desglose del aumento y el bono bajo el concepto de