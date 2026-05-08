ANSES depositará una ayuda clave para jubilados: ¿De cuánto es y quiénes podrán cobrarlo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó nuevamente el pago de un bono previsional destinado a jubilados y pensionados durante mayo de 2026.

Con esta decisión, quienes accedan al complemento verán incrementado su ingreso mensual, alcanzando cifras superiores a los $463.000 en mayo. Este monto surge de la combinación entre el haber actualizado por la fórmula de movilidad vigente y el refuerzo extraordinario que se suma como ingreso adicional.

¿A quiénes les corresponde este extra?

El refuerzo económico será otorgado durante mayo y alcanzará tanto a jubilados que perciben el haber mínimo como a otros beneficiarios previsionales incluidos dentro del sistema.

De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno, el bono extraordinario será de $70.000. El monto se mantendrá en los mismos niveles de meses anteriores y funcionará como un complemento para elevar el ingreso mínimo.

Con esta actualización, los jubilados que perciben la mínima cobrarán en mayo un total de $463.174,10, compuesto por el haber previsional y el bono adicional.

En detalle, los valores establecidos son los siguientes:

Jubilación mínima: $393.174,10

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $463.174,10





Cómo se paga el bono

El refuerzo se acreditará de manera automática junto con el haber mensual habitual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

No es necesario inscribirse ni completar formularios

No se requiere presentar documentación extra

Los beneficiarios podrán consultar el detalle del pago a través de los canales oficiales:

"Mi ANSES"

Aplicación oficial del organismo

Recibo de haberes previsional





Los jubilados de la mínima recibirán sus haberes actualizados junto con el bono en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

En qué fechas cobran los jubilados de la mínima sus haberes con bono

El calendario de pagos para jubilados que perciben el haber mínimo ya fue confirmado y se organiza según la terminación del DNI: